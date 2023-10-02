خبير تربوي: تطورات ملموسة على مستوى الأنشطة الرياضية بالجامعات المصرية

أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن تطور الأنشطة الرياضية في مصر خلال السنوات العشر الماضية تحت إشراف ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي يعكس التفاني في تعزيز الرياضة على مختلف الأصعدة.

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن مصر ركزت بقوة على تعزيز تميز مؤسسات التعليم العالي، وجنت الجهود ثمارها بشكل مبهر على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية في جميع المجالات، موضحًا أن هذا التحسين المستمر والنجاح المتواصل لهذه المؤسسات ليس مجرد تحقيق، بل يمثل رؤية حقيقية لتطوير وتطوير التعليم العالي في البلاد.

وأضاف الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن دور الجامعات لا يقتصر فقط على العملية التعليمية، بل يمتد لتشمل إعداد الشباب المؤهل علميًا وثقافيًا ورياضيًا، حيث تعمل الجامعات على تنمية قدرات الطلاب وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية، وتقوم الجامعات بتوفير بيئة تعليمية شاملة تشمل النشاطات الثقافية والفنية والرياضية، حيث يتاح للطلاب المشاركة في الأنشطة الرياضية والمسابقات الثقافية والفنية، لتنمية مهارات القيادة والتعاون والتواصل والتفكير النقدي لدى الطلاب، وتعزيز الصحة البدنية والعقلية لديهم.

ولفت إلى أن الأنشطة الرياضية وسيلة لتنمية الروح الرياضية والنزاهة والتحفيز لدى الطلاب، وتعطي الثقة بالنفس والقدرة على التعامل مع الآخرين ومواجهة المواقف المختلفة، وتعزز روح العدالة والمنافسة الشريفة لدي الطلاب.

وأشار الدكتور محمد فتح الله، إلى أن الأنشطة الرياضية تطورت في الجامعات المصرية والمعاهد بشكل ملحوظ خلال السنوات العشر الماضية جاء بفضل الاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير هذا القطاع الحيوي، موضحًا أبرز ملامح هذا التطور:

-بنية تحتية متطورة:

تم تحديث وتطوير المرافق والملاعب الرياضية في الجامعات والمعاهد، بما في ذلك إنشاء ملاعب متعددة الأغراض وصالات للألعاب الرياضية المختلفة، ما يعزز التدريب والمشاركة في الأنشطة الرياضية.

-برامج تطوير المواهب:

تم إطلاق برامج تطوير المواهب الرياضية في الجامعات، ما ساهم في اكتشاف وتطوير اللاعبين الموهوبين في مختلف الألعاب.

-البطولات والمسابقات:

تم تنظيم العديد من البطولات والمسابقات الرياضية على مستوى الجامعات والمعاهد، مما يشجع على المشاركة النشطة في الأنشطة الرياضية وتطوير المنافسة الرياضية.

-تشجيع الألعاب الجامعية:

تم تشجيع الألعاب الجامعية والمشاركة في البطولات الوطنية والإقليمية والعالمية، مما يعزز من تمثيل مصر في البطولات الرياضية الكبرى.

-تنمية الكوادر:

تم تدريب وتأهيل المدربين والإداريين الرياضيين لضمان تقديم أفضل الخدمات للرياضيين وتحقيق النجاح في المسابقات الرياضية.

-تنويع الألعاب:

تم تنويع أنشطة الألعاب المتاحة في الجامعات، مما يشمل الألعاب الفردية والجماعية والألعاب النوعية.

-إقامة البطولات الدولية:

استضافة الجامعات المصرية لبطولات رياضية دولية، مما جذب المشاركين والجماهير الدولية وزاد من شهرة مصر كمضيفة للأحداث الرياضية العالمية.

-الترويج للصحة واللياقة البدنية:

تم التركيز على توعية الطلاب والعاملين في الجامعات بأهمية ممارسة الرياضة والحفاظ على لياقتهم البدنية.