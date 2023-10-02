خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

ينتظر طلاب الشهادات الفنية إعلان نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، لمعرفة الكلية التي تم تحويلهم إليها بعد التسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب.

طلاب الدبلومات الفنية 2023

ويترقب طلاب الدبلومات الفنية 2023 نتيجة تقليل الاغتراب في مختلف محافظات الجمهورية، ويشغل أذهان الطلاب وأولياء أمورهم معرفة نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، ويتزايد البحث عبر جوجل عن موعد نتيجة التحويلات ما بين الكليات والمعاهد، وخاصة عقب انتهاء تسجيل رغباتهم من ضمن تقليل الاغتراب، طبقًا لتعليمات وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي.

نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 يحتل قائمة اهتمام طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الفنية، حيث مازال البحث عن النتيجة خلال الأيام الماضية وبعد انطلاق العام الجامعي الجديد.

ويرغب طلاب التعليم الفني في مختلف التخصصات نظامي 3 و5 سنوات في معرفة رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 حيث من المقرر الحصول على النتيجة ومعرفة الكلية المرشح لها الطالب، كما يهتم الطلاب بمعرفة خطوات تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 التي تصدرت مؤشرات البحث في مصر.

ويحتاج الطالب إلى التقدم بـ طلب تقليل الاغتراب حتى يسهل عليه اختيار الكلية الأقرب من محل سكنه، وذلك في حال وقع الاختيار بـ نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 على كلية بمحافظة بعيدة عن محل سكن الطالب.

وحددت وزارة التعليم العالي رابط رسمي ومباشر تسهلا على الطلاب الحصول على نتائجهم على (موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية).

وكشف مصدر مسئول من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لـ الدبلومات الفنية 2023 ، يأتي بعد غلق باب التسجيل بـ 72 ساعة على الأكثر، كما أوضح أنه يتم الإعلان عنها عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، ويتم الدخول علية عبر الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/

وأشار إلى أن خطوات الاستعلام عن النتيجة بسيطة وليست معقدة، حيث يقوم الطالب أو الطالبة بالدخول على الموقع ثم يختار خدمات تنسيق الشهادات الفنية، وبعدها يكتب الرقم السري الموجود على الشهادة، ورقم الجلوس الخاص به، ثم يضغط على عبارة "تم التسجيل"، لتظهر له النتيجة إذا كان جرى الإعلان عنها رسميا.

ويتاح الحصول علي نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 من خلال موقع التنسيق، عبر الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application/ بعد غلق باب تلقي طلبات تقليل الاغتراب بحوالي ٧٢ ساعة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2023

الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب لعام 2023 لـ طلاب الدبلومات الفنية يكون بطريقة بسيطة بالسطور التالية، للحصول عليها عقب إعلانها مباشرة، والتي قد جاءت وهي كالتالي:

يجب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

الضغط يكون على عبارة خدمة تقليل الاغتراب 2023.

يجب كتابة الرقم السري وكتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.

سوف تظهر نتيجة تقليل الاغتراب أمامك 2023 عقب ظهورها.