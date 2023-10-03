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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. نتيجة تقليل الاغتراب الآن عبر هذا الرابط

نتيجة تقليل الاغتراب
نتيجة تقليل الاغتراب 2023

ينتظر الطلاب الدبلومات الفنية 2023 نتيجة تقليل الاغتراب في مختلف محافظات الجمهورية، ويشغل أذهان الطلاب وأولياء أمورهم معرفة نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 عبر جوجل، حيث يحرصوا على موعد نتيجة التحويلات ما بين الكليات والمعاهد، وخاصة عقب انتهاء تسجيل رغباتهم من ضمن تقليل الاغتراب، طبقًا لتعليمات وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي.

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ويبحث طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات و5 سنوات عن خطوات تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، خاصًة بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 مساء أمس عبر موقع التنسيق الإلكتروني لكافة التخصصات.

وتصدر تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 محرك البحث جوجل، حيث يبحث طلاب التعليم الفني بنظام 3 سنوات و5 سنوات عن موعد تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 وذلك بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 مساء الأحد الماضى، عبر موقع التنسيق الإلكتروني بجميع المحافظات، حيث يساعد تقليل الاغتراب الطالب على اختيار الكلية الأقرب من محل سكنه ومحافظته، وذلك حال وقع الاختيار بـ نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 على كلية بمحافظة بعيدة عن محل سكن الطالب.

وكشف موقع التنسيق الإلكتروني، عن نتيجة تقليل الاغتراب 2023 لعام  للدبلومات الفنية؛ حيث أن ظهرت جملة “ترقبوا نتيجة تقليل الاغتراب من خلال الموقع الرسمي” أثناء خانة تنسيق الدبلومات الفنية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2023

وخطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب لعام 2023 لـ طلاب الدبلومات الفنية وتكون بطريقة بسيطة بالسطور التالية، للحصول عليها عقب إعلانها مباشرة، والتي قد جاءت وهي كالتالي:

يجب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

الضغط يكون على عبارة خدمة تقليل الاغتراب 2023.

يجب كتابة الرقم السري وكتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.

سوف تظهر نتيجة تقليل الاغتراب أمامك 2023 عقب ظهورها.

شروط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية

ووفق شروط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية، فإن التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

- كما تتضمن شروط التحويل بين المعاهد والكليات أيضا التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

- يجب على الطالب الذى يقدم على التحويل أن يلتزم بقواعد التوزيع الجغرافي.

- يمكن للطالب أن يقوم بالتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

- يتيح موقع التنسيق الإلكتروني التحويل لمرة واحدة .

-  أما فيما يخص التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، فإنه يتم التقديم أيضا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني ، فضلا عن عدم إمكانية التحويل الورقي.

إعلان نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

وبعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 يمكن للطلاب طباعة بطاقة الترشيح النهائية والتوجه إلى الكليات والمعاهد التي تم ترشيحهم لها وتقديم أوراق قيدهم فيها للعام الدراسي المقبل 2023 -2024، حيث تعد بطاقة الترشيح في هذه الحالة نهائية.

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