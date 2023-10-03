أستاذ جامعي: الرئيس السيسي قاد بلاده لنمو اقتصادي عبر دعم وتطوير الزراعة

أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن مصر شهدت في السنوات العشر الماضية تحولات هامة ونجاحات في قطاع الزراعة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو القطاع الحيوي الذي يعتبر قلب التنمية الاقتصادية للبلاد.

وأثنى عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، على الجهود المبذولة من القيادة السياسية والتي أسهمت في تطوير وتحسين هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن مصر دولة زراعية، ولكن خلال العقود السابقة شهدت التحديات التي أثرت سلبًا على إنتاجها الزراعي، إلا أن الرئيس السيسي قاد بلاده في مسار جديد للنمو الاقتصادي من خلال دعم وتطوير الزراعة، وتجلى هذا الدعم في العديد من المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها خلال السنوات العشر الماضية.

وأشار عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إلى أن أحد الجوانب الرئيسية لهذه التحولات هو تطوير التقنيات الزراعية الحديثة وتوظيفها بشكل فعال، حيث تم استخدام الزراعة الدقيقة واعتماد أساليب متطورة لزيادة إنتاج المحاصيل بكفاءة أكبر، وهذا أدى إلى زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية وتحسين جودة المنتجات.

ولفت إلى أن تم التركيز على استخدام المياه بكفاءة عالية من خلال تحسين أنظمة الري وتوجيه مياه الري بشكل أفضل، هذا المنهج أدى إلى توفير المياه ومكافحة مشكلة المياه، كما تم أيضًا تعزيز مكافحة الآفات والأمراض في الزراعة باستخدام التقنيات الحديثة مما يساعد في الحفاظ على زيادة الإنتاجية وتقليل الخسائر.