بمواصفات جديدة كليا.. سامسونج تطلق رسميا سلسلة أجهزتها اللوحية Tab S9 FE

بعد أشهر من التسريبات الصحيحة والإعلانات التشويقية التي تكشف عن بعض المواصفات التقنية، أطلقت بالفعل شركة سامسونج الكورية الجنوبية رسميا هاتفي Samsung Galaxy S9 FE وGalaxy S9 FE+ اللذان يحملان نفس المواصفات الرئيسية لسلسة S23 الرائدة ولكن مع بعض التخفيضات في المزايا.

يعشق محبي "سامسونج" إصدار الـ Fan Edition أو ما يعرف بنسخة المعجبين، لأنها تأتي بنفس مواصفات الأجهزة الرائدة لكن بأسعار أقل، نفس الشيء ينطبق على سلسلة Galaxy Tab S للأجهزة اللوحية إصدار Fan Edition التي تأتي بأسعار معقولة نسبيا.

أطلقت سامسونج لأجهزة اللوحية الجديدة جنبًا إلى جنب مع Galaxy S23 FE وGalaxy Buds FE. الميزات الأساسية للجهاز اللوحي الجديد هو دعم القلم الإلكترونية S-Pen وتصنيف IP68 المقاوم للماء والغبار.

دعونا نلقي نظرة فاحصة وشاملة على المواصفات التفصيلية والأسعار لكل من الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S9 FE وGalaxy Tab S9 FE+.

Samsung Galaxy Tab S9 FE

مواصفات سلسلة Samsung Galaxy Tab S9 FE

يأتي Samsung Galaxy Tab S9 FE الإصدار القياسي مزودًا بشاشة نوعها WQXGA LCD مقاس 10.9 بوصة (بدلاً من شاشة Dynamic AMOLED 2X الموجودة على Galaxy Tab S9) ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز. بينما يأتي جهاز Galaxy Tab S9 FE + الأعلى من حيث الكفاءة والأداء مزودًا بشاشة WQXGA LCD مقاس 12.4 بوصة بدقة 2560 × 1600 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز. الاثنان بتصنيف IP68 الذي يوفر مقاومة للغبار والماء.

تأتي الأجهزة اللوحية Fan Edition مدعومة بمعالج من سامسونج نفسها شريحة Exynos 1380 SoC ويتوفر جهاز Galaxy Tab S9 FE القياسي بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6/8 جيجابايت ومساحة تخزين 128/256 جيجابايت روم، كما يتوفر جهاز Plus بذاكرة وصول عشوائي، بسعة 8/12 جيجابايت رام ومساحة تخزين 128/256 جيجابايت روم أيضًا. والمثير للدهشة أن كلا الجهازين يأتيان بسعة تخزين قابلة للتوسيع تصل إلى 1 تيرابايت عبر فتحة بطاقة MicroSD.

فيما يتعلق بالتصوير والكاميرات، يأتي جهاز Galaxy Tab S9 FE مزودًا بمستشعر أساسي خلفي واحد بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي في المقدمة بدقة 12 ميجابكسل لمكالمات الفيديو.

من ناحية أخرى، يأتي جهاز Galaxy Tab S9 FE + مزودًا بوحدة كاميرا خلفية مزدوجة تتميز بمستشعر أساسي بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر إضافي فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل مع إمكانية التركيز التلقائي، مع كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل.

فيما يتعلق بالاتصال، تتميز الأجهزة اللوحية Fan Edition بدعم WiFi 6 وBluetooth 5.3 وGPS ومنفذ USB Type-C. تعمل هذه الأجهزة بواجهة مستخدم OneUI 5.1.1 المستند إلى نظام تشغيل أندرويد 13. تشمل الميزات الأخرى دعم مكبر الصوت المزدوج من AKG وDolby Atmos وSamsung Knox.

يحزم Samsung Galaxy Tab S9 FE بطارية مدمجة تبلغ سعتها 80000 مللي أمبير في الساعة بينما يتميز الطراز الأعلى أداء "بلس" ببطارية تبلغ سعتها 10090 مللي أمبير في الساعة، كلاهما يدعم الشحن السريع بقوة 45 وات.

تتوفر الهواتف سواء العادية أو البلس بأربعة خيارات ألوان: Mint وSilver وGray وLavendar. يبدأ سعر سلسلة Galaxy Tab S9 FE من 449 دولارًا (حوالي 37.789 روبية هندية) في الولايات المتحدة.