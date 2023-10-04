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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كاميرات ثلاثية 50 ميجابكسل... سامسونج تعلن رسميا عن هاتف جالاكسي S23 FE

Galaxy S23 FE
Galaxy S23 FE

عقدت  سامسونج  حدث إطلاق في كوريا، لإطلاق مجموعة من أجهزة إصدار نسخة المعجبين أو ما يمسى Fan Edition التي شملت هاتف Galaxy S23 FE. هذا الهاتف الذكي هو خليفة هاتف Galaxy S21 FE الذي ظهر لأول مرة في عام 2021.

يتبع هاتف  Galaxy S23 FE  نفس لغة التصميم الخاصة بسلسلة S23 مع ثلاث كاميرات في الخلف بدون جزيرة خاصة بها مثل باقي العلامات التجارية. هذه المرة، جلبت سامسونج طبقة خارجية من زجاج Corning Gorilla Glass 5 إلى هاتف S23 FE، والإطار مصنوع من الألومنيوم. حواف الجهاز منحنية لتسهيل الإمساك به. 

Galaxy S23 FE

يبلغ سمك الهاتف الجديد 8.2 ملم، مع وزن إجمالي 209 جرامًا. مثل المجموعة الرئيسية إس23، يتميز الموبايل أيضًا بتصنيف IP68 لمقاومة الماء.

في المقدمة، يأتي هاتف  سامسونج  جالاكسي إس 23 إف إيه مع شاشة AMOLED مقاس 6.4 بوصة بدقة (2340 × 1080 بكسل) توفر جودة FHD + مع ثقب مركزي، ومعدل تحديث أقصى يبلغ 120 هرتز، وزجاج حماية Corning Gorilla Glass 5. يوجد مستشعر بصمة الأصابع مدمج في الشاشة للأمان.

الأداء والكفاءة

تحت الغطاء، يتم تشغيل هاتف Galaxy S23 FE من خلال معالج من كوالكوم شريحة Snapdragon 8 Gen 1 SoC في بعض الأسواق، وهي نفس الشريحة الموجودة في أجهزة سلسلة Galaxy S22. ستحصل الأسواق الأخرى على معالج  Exynos 2200 من سامسونج نفسها والذي تبلغ سرعته القصوى 2.8 جيجا هرتز. كشفت نتائج Geekbench لكلا الإصدارين أنه لن يكون هناك اختلاف كبير في أدائهما.

Galaxy S23 FE

سيتم تقديم الهاتف الذكي بذاكرة وصول عشوائي  بسعة 8 جيجابايت، مع خيار تخزين بسعة 128 جيجابايت روم أو 256 جيجابايت روم، يحزم الجهاز بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات والشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي. تزعم شركة Samsung أنه يمكنك شحن ما يصل إلى 50٪ من البطارية خلال 30 دقيقة باستخدام الشحن السريع السلكي بقدرة 25 وات.

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قامت سامسونج أيضًا بتضمين نظام تبريد لمنع ارتفاع درجة الحرارة وبالتالي إتلاف البطارية، من خلال غرفة البخار للحفاظ على الحرارة تحت السيطرة. سيعمل الهاتف بنظام Android 13، المثبت عليه من المصنع مع واجهة One UI 5.1. 

تعد سامسونج بـ 4 سنوات من تحديثات نظام الأندرويد و5 سنوات من التحديثات الأمنية للجهاز، مما يعني أنه سيحصل على تحديثات رئيسية حتى إصدار أندرويد 17.

تشتمل الميزات الأخرى على اتصال ثنائي الشريحة مع 5G SA/NSA و4G VoLTE وWi-Fi 6E 802.11ax (2.4/5 جيجا هرتز) وBluetooth 5.3 وGPS + GLONASS وUSB 3.1 ودعم NFC. يحتوي على مكبر صوت استريو مدمج مع ضبط Dolby Atmos.

آلة التصوير

يأتي هاتف Galaxy S23 FE مزودًا بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة f / 1.8 وخاصية تثبيت الصورة البصري، مع مستشعر فائق الاتساع بدقة 12 ميجابكسل مجال رؤية يبلغ 123 درجة مع فتحة f/2.2. المستشعر الثالث في الخلف عبارة عن كاميرا Telephoto بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة f / 2.4 وتقريب بصري 3x وتثبيت الصورة البصري. أما الكاميرا السيلفي فهي بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 ومجال رؤية 80 درجة.

هناك الكثير من ميزات الكاميرا الأخرى وأبرزها وضع التصوير الليلي الذي يتيح لك التقاط صور سيلفي وصور شخصية واضحة بعد حلول الظلام. يمنحك الوضع الاحترافي التحكم في سرعة الغالق وفتحة العدسة وISO والمزيد.

التسعير والتوافر

يتوفر هاتف Samsung Galaxy S23 FE بألوان النعناع والكريمي والجرافيت والأرجواني، بالإضافة إلى خيارات حصرية عبر الإنترنت باللونين النيلي واليوسفي. يبدأ بسعر 599 دولارًا أمريكيًا وسيكون متاحًا في جميع أنحاء العالم بدءًا من 5 أكتوبر.

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