بوتين: خلق عالم متعدد الأقطاب أمر لا مفر منه وضروري تاريخيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن إنشاء عالم متعدد الأقطاب، أكثر صدقا وعدلا لمعظم الناس، أمر لا مفر منه وضروري تاريخيا.

وقال بوتين خلال الجلسة العامة للأولمبياد الدولي للأمن المالي، إن “عملية بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر ديمقراطية وأكثر صدقا وعدلا لغالبية البشرية هي ببساطة أمر لا مفر منه وضروري تاريخيا، وهذا ينطبق تماما على إنشاء أسس اقتصادية متينة لمثل هذا النظام العالمي”.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة كوميرسانت الروسية، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد يلمح لمشاركته في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 الشهر المقبل، مما يمهد الطريق لبقاءه في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.

وحسبما تقلت وكالة رويترز، كجزء من مؤتمر في نوفمبر، يتوقع المسؤولون أن يعلن بوتين أنه سيشارك في الانتخابات الرئاسية في مارس.

واستشهدت كوميرسانت بمصادر مجهولة مقربة من الإدارة الرئاسية.

وقالت الصحيفة، التي تعد واحدة من أكثر الصحف الموثوقة في روسيا، إن هناك سيناريوهات أخرى لما سيفعله بوتين في المؤتمر وأن القرار النهائي يقع على عاتق بوتين نفسه.