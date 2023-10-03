صحيفة روسية: بوتين سيلمح لمشاركته في الانتخابات الرئاسية 2024 الشهر المقبل

أفادت صحيفة كوميرسانت الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد يلمح لمشاركته في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 الشهر المقبل، مما يمهد الطريق لبقاءه في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.



وحسبما تقلت وكالة رويترز، كجزء من مؤتمر في نوفمبر، يتوقع المسؤولون أن يعلن بوتين أنه سيشارك في الانتخابات الرئاسية في مارس.

واستشهدت كوميرسانت بمصادر مجهولة مقربة من الإدارة الرئاسية.

وقالت الصحيفة، التي تعد واحدة من أكثر الصحف الموثوقة في روسيا، إن هناك سيناريوهات أخرى لما سيفعله بوتين في المؤتمر وأن القرار النهائي يقع على عاتق بوتين نفسه.



ولم يعلق الكرملين على الفور.



وجدير بالذكر أن بوتين، الذي سلمه بوريس يلتسين الرئاسة في اليوم الأخير من عام 1999، شغل بالفعل منصب الرئيس لفترة أطول من أي حاكم روسي آخر منذ جوزيف ستالين، متغلبا حتى على فترة ولاية ليونيد بريجنيف التي استمرت 18 عاما.

ويتم بوتين عامه ال ٧١ عاما في السابع من أكتوبر الجاري.