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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الفيفا يدرس رفع الحظر الشامل على مشاركة روسيا في البطولات الدولية

صدى البلد

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا ) يدرس رفع الحظر الشامل على مشاركة روسيا في البطولات الدولية بعد أن خفف الاتحاد الأوروبي (اليويفا) موقفه تجاه روسيا الأسبوع الماضي.

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وقالت شبكة "سكاي سبورتس": "إن القرار قد يصدر خلال اجتماع لمجلس الفيفا في وقت لاحق اليوم وهو ما قد يسمح للمنتخب الروسي بالمشاركة في كأس العالم تحت 17 عامًا حال التأهل للبطولة".


وأضافت: "لم يظهر هذا البند على جدول أعمال اجتماع مجلس الفيفا".


وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 قرر اليويفا حرمان جميع الفرق الروسية سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية من المشاركة في المسابقات القارية.


لكن الاتحاد الأوروبي قال عقب اجتماع لجنته التنفيذية في ليماسول بقبرص الأسبوع الماضي: "لا ينبغي معاقبة أطفال على أفعال تقع مسؤوليتها حصريا على البالغين مضيفا أن منتخب روسيا تحت 17 عاما سيتم السماح له بالمشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي خلال هذا الموسم.

الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، يحث على إعادة النظر في قراره


وحث الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، اليويفا على إعادة النظر في قراره وقال إنه لن يلعب في البطولات التي تشارك فيها فرق روسية.


وقالت إنجلترا والنرويج والسويد والدنمارك أيضا إن منتخباتها للشباب لن تلعب أمام روسيا رغم قرار اليويفا.

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