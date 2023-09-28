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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمة "تذاكر"| الأهلي يفتح خط مفاوضات مع الفيفا.. وشوبير يزف بشرى سارة

فريق الأهلي
فريق الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، فتح النادي الأهلي خط مفاوضات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لزيادة عدد التذاكر المخصصة لجماهير القلعة الحمراء في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال شوبير عبر برنامجه “ملعب أون تايم” المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس: “الأهلي يتفاوض من جديد لزيادة حصة تذاكر الجماهير من 2500 إلى 5000 تذكرة”.

وأضاف: “المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، هو من يتفاوض حول الأمر والأنباء مبشرة إن ده ممكن يحدث”.

ويأمل الأهلي في الحصول على دعم جماهيري أكبر، في ظل الشعبية الجارفة التي يتمتع بها بالمملكة العربية السعودية.

ويستهل الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر في إفتتاح مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي ونظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي في تمام الساعة الساعة 9 بتوقيت القاهرة يوم 15 ديسمبر المقبل علي ستاد الملك عبدالله الجوهرة المشعة في جدة.

الأهلى كأس العالم للاندية فيفا النادي الأهلي شوبير

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