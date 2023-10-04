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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد أبو الغيط: مصر حققت الهدف الاستراتيجي من حرب أكتوبر بنجاح |فيديو

أحمد أبو الغيط، الأمين
أحمد أبو الغيط، الأمين العام لـ جامعة الدول العربية

تحدث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، عن ذكريات وتفاصيل حرب أكتوبر المجيدة.

 

وقال أحمد أبو الغيط، خلال كلمته بالندوة  الندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ٥٠ لنصر حرب أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس السيسي، إن الرئيس السادات قرر قبل الحرب إخراج خبراء السوفيت من مصر، وعليه أولى الأمريكان الشأن والموقف المصري اهتماما، ووفقوا على إجراء جولات مشاورات.

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جولات مشاورات بين مصر والأمريكان

واسترسل: لأول مرة يتم إجراء جولات مشاورات، ما بين مصر والأمريكان، متابعا: تلك الجولات لم تأت بثمارها ولم يكن هناك تفاعل.

 

وأكمل: مصر كانت تستهدف حينها الحصول على شريحة من الأرض وضرب الجانب الإسرائيلي وتدمير خط بارليف وصد الهجمات المضادة والدخول في مفاوضات.

وأوضح يمكننا الآن زيارة طابا ورفح، وذلك دليل على أن مصر حققت الهدف الاستراتيجي من الحرب.

 

حرب اكتوبر أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية حرب أكتوبر المجيدة السيسي الرئيس السادات

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