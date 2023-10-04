12 ساعة بدون دبابات.. مدير القادة والأركان الأسبق يكشف كواليس معركة رأس العش

كشف اللواء محمود طلحة المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، تفاصيل معركة رأس العش، مشيرا إلى أن هذه المعركة استمرت 6 ساعات.



وأضاف محمود طلحة، في كلمة له في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن القوات المصرية نجحت في التعامل مع العدو والنتيجة أن هذه المعركة لم تتكرر مرة اخري من الجانب الإسرائيلي.



وتابع أن قوات المشاة حاربت ١٢ ساعة بدون أي دبابات

اللواء محمود طلحة: بدو سيناء وفروا تأمين ومعاونة القوات



وأشار إلى أن بدو سيناء وفروا تأمين ومعاونة القوات التي كانت تعمل في عمق العدو في الفترة من ٦٧ إلى ٧٣، وأيضا المعلومات الممكنة.

الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين

وتقام فعاليات الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار رجال الدولة.

ومن المقرر أن تشهد الندوة، عرض أفلام تسجيلية وعروض فنية وغنائية وتكريم لأسر الشهداء والمصابين وأبطال القوات المسلحة.



تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن، وهي سيناء.

حرب أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد معركةٍ عسكريةٍ خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة، فلقد تحدى الجيش المصري المستحيل ذاته، وقهرهُ، وانتصر عليه، وأثبت تفوقه في أصعب اللحظات التي قد تمر على أي أمة.

فقد كان جوهر حرب أكتوبر هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر ومن الظلام إلى النور ومن الانكسار إلى الكبرياء، فقد غيرت الحرب خريطة التوازنات الإقليمية والدولية.

في السادس من أكتوبر عام 1973، كانت صيحات الله أكبر تزلزل قناة السويس، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلى الضفة الشرقية للقناة، لاستعادة أرض الفيروز من العدو الإسرائيلي، تكبد فيها العدو خسائر لا يمكن أن ينساها أبدًا، واستعاد المصريين معها كرامتهم واحترامهم أمام العالم.

حرب السادس من أكتوبر

فلقد علّمنا نصر أكتوبر العظيم أن الأمة المصرية قادرةٌ دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، تعلمنا في حرب أكتوبر أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادرٌ على حمايتها.

نصر أكتوبر

واليوم، تمُر علينا الذكرى الخمسين على نصر السادس من أكتوبر عام 1973، فقد حققت مصر في حرب أكتوبر معجزة بكل المقايس، ستظل خالدة في وجدان الشعب المصري وفي ضمير الأمة العربية، وقام جيل حرب أكتوبر برفع راية الوطن على ترابه المقدس، وأعاد للعسكرية المصرية الكبرياء والشموخ في النصر العظيم.





