زيلينسكي: هجومنا المضاد مستمر.. والجيش الأوكراني ليس لديه ما يكفي من الأسلحة

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الأوكراني ليس لديه ما يكفي من الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي للقيام بهجوم مضاد.

وأضاف زيلينسكي لقناة “سكاي تي جي 24”، أنه “من المهم للغاية عدم فقدان النشاط في ساحة المعركة في الشتاء، الأمر الذي سيشكل تحديًا للجيش والسكان".

وقال الرئيس الأوكراني: “هجومنا المضاد مستمر، وخطوة بخطوة نبذل كل ما في وسعنا لصد العدو”.

وأوضح زيلينسكي، أن "المشكلة هي حقول الألغام، ولا يوجد ما يكفي من القذائف وأنظمة الدفاع الجوي".

ولفت إلي أن “أنظمة الدفاع الجوي تعتبر عنصرا في غاية الأهمية سواء للهجوم أو لحماية السكان”.