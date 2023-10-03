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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجميع تخلى عن كييف.. ماذا سيفعل زيلينسكي بدون أموال أمريكا وأسلحة أوروبا؟

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال مسؤولون أوروبيون إن دول الاتحاد الأوروبي لم يعد بإمكانها تزويد أوكرانيا بالأسلحة من مخزوناتها دون تهديد أمنها.. ولكن من رفض مساعدة كييف، وكيف سيتصرف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الآن؟

وحسب صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، سلمت الدول الغربية إلى كييف جميع الأسلحة، التي لا يهدد غيابها قدرتها الدفاعية، ولكن لا يمكننا الاستمرار في العطاء من مخزوناتنا الخاصة.

وأوضح متحدث باسم إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن المخزونات الأوروبية من الأسلحة «تجف بعد 18 شهرا من الأعمال العدائية المكثفة».

ووفقا لمسؤولين أمريكيين، فإن البنتاجون لديه الوسائل لمساعدة كييف، لكن القدرة المالية على تجديد مخزوناته من الأسلحة آخذة في النفاد.

ما هي الدول الأخرى التي ترفض مساعدة أوكرانيا؟

وقالت بريطانيا إن ترسانة البلاد قد نفدت من الأسلحة التي يمكن نقلها إلى أوكرانيا، حيث يعول الجيش البريطاني على دول أخرى لتحمل المزيد من المسؤوليات لمساعدة كييف.

كما ذكرت رئيسة وزارة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، خلال زيارتها إلى كييف، الحاجة إلى تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي.

لكنها أعربت عن أملها في أن تساعد الدول الأخرى جانب كييف في عمليات التسليم، لأن ألمانيا غير قادرة على المساعدة في ذلك.

كيف خسرت أوكرانيا الدعم المالي الأمريكي؟

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على الرغم من التصريحات بأن واشنطن «تحت أي ظرف من الظروف» لن تتوقف عن دعم كييف، قانونا في 1 أكتوبر يمدد تمويل الحكومة الفيدرالية للبلاد حتى 17 نوفمبر، والذي لا يشمل المساعدة لأوكرانيا. وهكذا، خسرت كييف 24 مليار دولار، وهو ثلثي دخل البلاد للعام الحالي.

ويعتبر الكرملين رفض واشنطن تمويل الجانب الأوكراني ظاهرة مؤقتة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه “من الواضح أن هذه ظاهرة مؤقتة، وبالطبع ستواصل أمريكا مشاركتها في هذا الصراع - في الواقع ، المشاركة المباشرة”.

ماذا سيفعل زيلينسكي بدون مساعدات أجنبية؟

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي في نهاية سبتمبر إنه بدون مساعدة خارجية، لا تستطيع كييف المشاركة في الأعمال العدائية.

وحسب صحيفة “الجارديان”، قال  رئيس فصيل الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر: “قال زيلينسكي: إذا لم نتلق المساعدة، فسوف نخسر الصراع”.

بدوره، قال المستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أوليج سوسكين، إن قرار السلطات الأمريكية تجميد الدعم العسكري والمالي لكييف يعني الانهيار الكامل لحكومة زيلينسكي.

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وأضاف: “لن يكون هناك أموال لدفع المعاشات التقاعدية والمدفوعات للجنود في الجبهة. الأسلحة لن تأتي من أمريكا”.

وأوضح أنه “إذا لم يحدث كل هذا فلن يكون هناك هجوم، لأنه لا يوجد ما يمكن الهجوم به”.

وحسب سوسكين، فإنه “في الوضع الحالي، يجب على زيلينسكي رفع الأحكام العرفية في البلاد وتنظيم انتخابات جديدة”.

أوكرانيا زيلينسكي الاتحاد الأوروبي أمريكا اوروبا

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