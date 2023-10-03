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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هزيمة أوكرانيا والناتو.. اعتراف أمريكي صادم بشأن الحرب

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن الصراع في أوكرانيا سينتهي بهزيمة كييف وحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأضاف جونسون: "الآن ليس هناك شك، ولن تكون هناك مفاوضات. أعتقد أن روسيا قررت الآن، وقد اعترفت بذلك، أن الطريقة الوحيدة لإنهاء الصراع هي هزيمة أوكرانيا… وهذه ستكون هزيمة الناتو أيضا”.

وأشار المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، إلى أن القيادة الأوكرانية لن تتمكن بعد الآن من الخروج من الصراع مع روسيا عبر المفاوضات، خاصة خطة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي لإنهائه.

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وشدد جونسون على أن موسكو أوضحت بالفعل أن الأعمال العدائية لن تنتهي إلا بالاستسلام الكامل لكييف.

أوكرانيا كييف الناتو حلف شمال الأطلسي

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