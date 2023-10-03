عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب دعم أوكرانيا.. بايدن يجري مباحثات مع كبار حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن
جو بايدن

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن، تحدث هاتفيا مع مجموعة من كبار حلفاء الولايات المتحدة حيث لا يزال مستقبل التمويل الأمريكي لأوكرانيا غير مؤكد.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال البيت الأبيض في بيان: “أجرى الرئيس بايدن اتصالا هاتفيا هذا الصباح مع الحلفاء والشركاء لتنسيق دعمنا المستمر لأوكرانيا”.

وجاءت هذه المباحثات بعد أيام من موافقة الكونجرس على مشروع قانون مؤقت للإنفاق الحكومي لم يتضمن بشكل خاص المساعدات لأوكرانيا، التي لا تزال قضية شائكة مع المحافظين المتشددين.

وقال البيت الأبيض، إن بايدن أجري مباحثات هاتفيه مع:

  • رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
  • رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
  • رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.
  • المستشار الألماني أولاف شولتس.
  • رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني.
  • رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.
  • الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرج.
  • الرئيس البولندي أندريه دودا.
  • الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس.
  • رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك.
  • وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلا عن مسؤولين في البنتاجون، أن البنتاجون لديه بعض الأموال لمساعدة كييف، حتى على الرغم من القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق والذي لا ينص على تمويل لأوكرانيا، لكن هذه الأموال ستستمر لفترة قصيرة للغاية.

وأوضحت  ”وول ستريت جورنال”، أنه "كان هناك أكثر من خمسة مليارات دولار في خزانة البنتاجون لتزويد أوكرانيا بالأسلحة وغيرها من الوسائل الأمنية... يعتقد المسؤولون أن 5.2 مليار دولار ستكون كافية لبضعة أشهر فقط".

بـ 3 إجراءات.. الاتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة مساعدات جديدة لـ أوكرانيا

الفرصة الأخيرة.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن السبيل الوحيد لانتصار أوكرانيا

وأضافت: “مع ذلك، دون معرفة متى سيوافق الكونجرس على أموال إضافية، قد يكون البنتاغون مترددا في الاستمرار في تقديم دفعات منتظمة من المعدات الجديدة لتوفير الأموال اللازمة لتجديد مخزوناته الخاصة أو في حالة حدوث حالة طوارئ تتعلق بالأمن القومي، على الأقل حتى نوفمبر عندما يتم رفع الدعم الجديد”.

الولايات المتحدة بايدن البيت الأبيض أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

بقيمة 47.5 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة|استثمر فلوسك بأعلى ربح

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

أجواء الخريف.. أمطار متفاوتة في هذه المناطق| تحذير هام

وفرة في السلع الأساسية.. الحكومة والصناع والتجار يتوافقون على مبادرة لخفض الأسعار

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

عقوبة كبيرة.. تحذير عاجل من الموارد البشرية السعودية بشأن أموال الضمان الاجتماعي

“فوربس” تكشف عن قائمة أغني رجال أمريكا

مصرع عضو بالكونجرس الأمريكي وزوجته وطفليهما في تحطم طائرة

الفرصة الأخيرة.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن السبيل الوحيد لانتصار أوكرانيا

تفاصيل لأول مرة.. الجيش الروسي يواجه الهجوم الأوكراني المضاد بالدفاع المرن

أعدادهم أكثر من اللازم.. وزيرة الداخلية البريطانية: لن نستطيع استقبال المهاجرين

سرقة سيارة عضو بالكونجرس الأمريكي تحت تهديد السلاح في واشنطن

ترامب يكشف عن تناقض بين الدستور الأمريكي والقانون المستخدم لمحاكمته.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مدبولي: العاصمة الإدارية مخطط بها مناطق لمحدودي الدخل واستيعاب 7 ملايين مواطن

الانتخابات الرئاسية 2024.. مباحثات لتصويت المصريين في الخارج

عاجل| ضربة موجعة في الزمالك تفسد أفراح الكونفدرالية.. وناصر ماهر يعلق على انضمامه للأبيض

مسئول العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني: أوروبا تدرك ثقل مصر في أفريقيا

عقوبة كبيرة.. تحذير عاجل من الموارد البشرية السعودية بشأن أموال الضمان الاجتماعي

تحولها إلى أفغانستان.. رئيس جيبوتي يحذر من خطوة الاتحاد الأفريقي في الصومال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ وردة في منطقة الصدر.. سعر فستان سلمى أبو ضيف يثير الجدل

بعد مشاركتها في عرض أزياء بباريس.. صور تكشف أناقة منى زكي

بالمخطط.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة شريف منير

وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش والمناطق لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

فيديو

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

٣ مدن عربية في خطر بعد دانيال .. هل الإسكندرية منها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ