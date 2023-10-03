بـ 3 إجراءات.. الاتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة مساعدات جديدة لـ أوكرانيا

أجرت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، العديد من المكالمات الهاتفية مع قادة الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي وبوخارست، بخصوص الدعم الأوروبي لـ أوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية عبر صفحتها على منصة إكس، إن الدعم الأوروبي لـ أوكرانيا لا يتزعزع، وذلك من خلال حزمة جديدة من المساعدات.

وأعلن فون دير لاين عن حزمة جديدة من المساعدات لـ أوكرانيا شملت مقترح جديد بقيمة 50 مليار يورو للمساعدة المالية المرتبطة بخطة أوكرانيا للإصلاحات والاستثمار، ومليون طلقة ذخيرة للجيش الأوكراني سيتم تسليمها بحلول مارس 2024.

وأضافت أن حزمة المساعدات شملت أيضا اتخاذ العديد من الإجراءات الجديدة من جانب الاتحاد الأوروبي لضمان المساءلة الكاملة عن الجرائم الروسية ضد الأوكرانيين.

وفي وقت سابق، كشف مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، عن حجم المساعدات المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب مع روسيا في فبراير من العام 2022.

وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي منح أوكرانيا 80 مليار يورو، ويتم إنفاق هذا المبلغ أيضا على المساعدات العسكرية، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف: "الآن تم تقديم دعم منا بأكثر من 25 مليار يورو، هذه مجرد مساعدات عسكرية، ويصل إجمالي الدعم إلى مبلغ 80 مليار يورو"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يخصص من قبل مثل هذه المبالغ الكبيرة لهذا النوع من المساعدات.