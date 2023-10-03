عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ 3 إجراءات.. الاتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة مساعدات جديدة لـ أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

أجرت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، العديد من المكالمات الهاتفية مع قادة الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي وبوخارست، بخصوص الدعم الأوروبي لـ أوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية عبر صفحتها على منصة إكس، إن الدعم الأوروبي لـ أوكرانيا لا يتزعزع، وذلك من خلال حزمة جديدة من المساعدات.

وأعلن فون دير لاين عن حزمة جديدة من المساعدات لـ أوكرانيا شملت مقترح جديد بقيمة 50 مليار يورو للمساعدة المالية المرتبطة بخطة أوكرانيا للإصلاحات والاستثمار، ومليون طلقة ذخيرة للجيش الأوكراني سيتم تسليمها بحلول مارس 2024.

وأضافت أن حزمة المساعدات شملت أيضا اتخاذ العديد من الإجراءات الجديدة من جانب الاتحاد الأوروبي لضمان المساءلة الكاملة عن الجرائم الروسية ضد الأوكرانيين.

وفي وقت سابق، كشف مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، عن حجم المساعدات المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب مع روسيا في فبراير من العام 2022.

وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي منح أوكرانيا 80 مليار يورو، ويتم إنفاق هذا المبلغ أيضا على المساعدات العسكرية، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف: "الآن تم تقديم دعم منا بأكثر من 25 مليار يورو، هذه مجرد مساعدات عسكرية، ويصل إجمالي الدعم إلى مبلغ 80 مليار يورو"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يخصص من قبل مثل هذه المبالغ الكبيرة لهذا النوع من المساعدات.

تراجع أمريكا عن المساعدات لأوكرانيا يضع أوروبا في مأزق

قلق بالغ.. مسئول أوكراني كبير يعلق على قرار الكونجرس الأمريكي باستبعاد المساعدات

الاتحاد الأوروبي رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أوكرانيا مجموعة السبع حلف شمال الأطلسي بوخارست الدعم الأوروبي لـ أوكرانيا المساعدات الأوروبية روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

بقيمة 47.5 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة|استثمر فلوسك بأعلى ربح

أجواء الخريف.. أمطار متفاوتة في هذه المناطق| تحذير هام

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بعدما ارتكب جريمة بشعة| مصرع طبيب تخدير داخل مستشفى بالإسكندرية.. متهم بإنهاء حياة والديه

موضوعات متعلقة

تراجع أمريكا عن المساعدات لأوكرانيا يضع أوروبا في مأزق

قلق بالغ.. مسئول أوكراني كبير يعلق على قرار الكونجرس الأمريكي باستبعاد المساعدات

جفاف المساعدات العسكرية والمالية.. أمريكا تستعد لإلقاء أوكرانيا تحت "القطار"

كوليبا يستقبل بوريل في كييف لبحث المساعدات العسكرية لأوكرانيا خلال الحرب

إلغاء قانون المساعدات.. الولايات المتحدة توجه صفعة لـ أوكرانيا بشأن إمدادات الأسلحة

رقم هائل.. الاتحاد الأوروبي يعلن حجم المساعدات المالية لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يلتقي وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة

اغتنم الفرصة.. شهادة إدخار جديدة بعائد 65%| تفاصيل

سمير فرج: انتصارات حرب أكتوبر المجيد حققها الشعب والجيش

مدبولي: العاصمة الإدارية مخطط بها مناطق لمحدودي الدخل واستيعاب 7 ملايين مواطن

الانتخابات الرئاسية 2024.. مباحثات لتصويت المصريين في الخارج

عاجل| ضربة موجعة في الزمالك تفسد أفراح الكونفدرالية.. وناصر ماهر يعلق على انضمامه للأبيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة عسل بالليمون على الريق؟

بـ وردة في منطقة الصدر.. سعر فستان سلمى أبو ضيف يثير الجدل

بعد مشاركتها في عرض أزياء بباريس.. صور تكشف أناقة منى زكي

بالمخطط.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة شريف منير

فيديو

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

٣ مدن عربية في خطر بعد دانيال .. هل الإسكندرية منها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ