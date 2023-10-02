تراجع أمريكا عن المساعدات لأوكرانيا يضع أوروبا في مأزق

يواجه الزعماء الأوروبيون سؤالاً كانوا يأملون في تجنبه: إذا تراجعت الولايات المتحدة عن قيادة الدعم الغربي لأوكرانيا، فهل تتمكن من سد الفجوة؟

وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، يخيم هذا السؤال على أوروبا بعد القرار الذي اتخذته واشنطن نهاية الأسبوع الماضي بتفادي الإغلاق الجزئي للحكومة من خلال إقرار إجراء تمويلي يستبعد المساعدات المقدمة لأوكرانيا.

أرسل القرار الأمريكي موجات من الصدمة عبر المحيط الأطلسي. تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، بأن بلاده ستواصل القتال حتى النصر، قائلاً إنه لا يوجد "تاريخ انتهاء" لاستعدادها لمقاومة روسيا.

يوم الاثنين، في إظهار للتضامن مع كييف، عقد وزراء الخارجية الأوروبيون اجتماعًا في أوكرانيا بحضور زيلينسكي ووزير خارجيته، وهو تجمع نادر للمسؤولين الأوروبيين خارج الكتلة.

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن كييف تعمل مع كلا الحزبين في الكونجرس لضمان عدم تكرار "الحادث" الذي وقع خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال يوم الاثنين: لا نشعر أن الدعم الأمريكي قد انتهي.

ووصف منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي يزور كييف، القرار بأنه مؤسف وقال إن الكتلة ستواصل الدعم وزيادته. وقال بوريل يوم الأحد إن أوروبا تواجه تهديدا وجوديا من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي حين تحملت أوروبا جزءاً متزايداً من المساعدات الغربية لأوكرانيا وتظل متخلفة بقوة عن كييف، فإن قدرة القارة على زيادة الدعم العسكري والاقتصادي للتعويض عن انخفاض المساعدات الأميركية محدودة للغاية.

قالت فيسيلا تشيرنيفا، رئيسة مكتب بلغاريا للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث: "إن التوحد الأوروبي بشأن أوكرانيا قوي للغاية حتى الآن". "ولكن إذا أصبح الأمر وحيدًا ومكلفًا للغاية، فقد يصبح مشكلة."

يصر مسؤولو إدارة بايدن على أن واشنطن ستواصل مساعدة كييف طالما دعت الحاجة. لكن المعارضة الجمهورية المتنامية لمساعدات أوكرانيا، بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب، تعيق قدرة الإدارة على تمرير حزم المساعدات الاقتصادية والعسكرية عبر الكونجرس.

يقول مسؤولو الصناعة إن صناعة الدفاع في أوروبا لا يمكنها حاليًا أن تنتج بشكل جماعي سوى 5% إلى 10% من ذخيرة المدفعية التي تحتاجها أوكرانيا. وأضاف: "حتى في غضون عامين أو ثلاثة أعوام، لن يكون ذلك كافياً لتوريد الذخائر بالمعدل الذي تستهلكه أوكرانيا حالياً".

يبلغ الدعم العسكري والإنساني الأمريكي لأوكرانيا حوالي 74 مليار دولار، وفقًا لمعهد كيل للاقتصاد العالمي، وهو معهد أبحاث ألماني. ويشمل ذلك نحو 44 مليار دولار من المساعدات العسكرية، أي أكثر من خمسة أضعاف المبلغ الذي تعهدت به ثاني أكبر المساهمين، ألمانيا وبريطانيا.

من المتوقع على نطاق واسع أن يوافق الاتحاد الأوروبي قريباً على ما يقرب من 53 مليار دولار لمساعدة الحكومة الأوكرانية لتغطية التزامات الميزانية على مدى السنوات الأربع المقبلة. وخصصت ألمانيا، التي أصبحت ثاني أكبر داعم عسكري لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة، ما يقرب من 11 مليار دولار للسنوات المقبلة.

ومع ذلك، مع توقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي 0.8% فقط هذا العام، وتوقع القوة الإقليمية ألمانيا انكماشًا اقتصاديًا هذا العام، فإن الحكومات الأوروبية ستجد صعوبة في تقديم مساعدة كافية لتغطية أي عجز في الولايات المتحدة.

إن أي تراجع من جانب الولايات المتحدة لن يتردد صداه ماليا في أوروبا فحسب. لقد وفرت واشنطن منصة سياسية ودبلوماسية مهمة للدفاع عن قضية أوكرانيا. وقد حفز الدعم الأمريكي الحكومات الأوروبية على تحمل المزيد من العبء المالي، خوفًا من انتهاء التزام واشنطن تجاه الناتو.