قلق بالغ.. مسئول أوكراني كبير يعلق على قرار الكونجرس الأمريكي باستبعاد المساعدات

أعرب مستشار الأمن القومي الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، عن قلقه إزاء الإجراء الذي اتخذه الكونجرس الأمريكي باستبعاد المساعدات لأوكرانيا كجزء من صفقة لإبقاء الحكومة الفيدرالية في عملها.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال دانيلوف: “نحن بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة مسؤولة عن الديمقراطية في العالم، وما إذا كانت ستظل الدولة التي تدعم الديمقراطية، أو ما إذا كانت الدولة التي ستقف متفرجة بينما تستولي الدول الاستبدادية على المزيد من الأراضي. هذا بسيط للغاية”.

وأضاف: “إذا كانت الولايات المتحدة معقلاً للديمقراطية في العالم، فإن الجواب يجب أن يكون واضحاً للجميع، إذا كانت الولايات المتحدة تعتقد أنها يجب أن تبتعد عن هذا، فإن تلك الفوضى يجب أن تسود في جميع أنحاء العالم، وأن الدول الاستبدادية يجب أن تسود في جميع أنحاء العالم، وإذا استولت على المزيد من الأراضي، فيجب على الولايات المتحدة أن تقدم هذا الرد أيضًا”.

وفي إشارة إلى الجدل الدائر بين المرشحين الجمهوريين لمنصب الرئيس حول حجم المساعدات لأوكرانيا، قال دانيلوف: “نحن ندرك أن عملية سياسية، عملية انتخابية، قد بدأت في الولايات المتحدة، ونحن لا نتدخل في هذه العملية بأي شكل من الأشكال، لكننا نود بشدة ألا يؤثر ذلك على تطور الديمقراطية في العالم”.

وأضاف: “أؤكد مرة أخرى أنه سيكون من دواعي سرور بوتين، وليس هو فقط، ولكن جميع الأنظمة الاستبدادية، إذا انسحبت الولايات المتحدة من المساعدة التي تقدمها لبلادنا”.

وقال دانيلوف إن العالم يقف عند مفترق طرق.. يمكن للظلام أن يجتاح العديد من البلدان بسرعة، يحتاج الشعب الأمريكي إلى الاختيار، إما جانب النور أو الاستعداد لأحداث غير متوقعة للغاية قد تحدث”.

لكن دانيلوف قال لشبكة “سي إن إن”، إنه “متأكد من أن الشعب الأمريكي على جانب النور. بما في ذلك أعضاء الكونجرس، فإنهم يتعاملون مع هذه القضية”.

وأضاف: “فيما يتعلق بإنهاء الدعم الأمريكي، نحن على ثقة أكبر من أن هذا لن يحدث”.