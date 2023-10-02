عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم قانون التمويل.. الكرملين: أمريكا تواصل الانخراط في الصراع الأوكراني

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين

أكد المتحدث باسم الكرملين الروسي، ديمتري بيسكوف أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل انخراطها في الصراع الأوكراني، على الرغم من قانون التمويل في الكونجرس.

وأضاف بيسكوف أن بلاده تتوقع تفاقم المتاعب لأوروبا والولايات المتحدة مع استمرار الصراع في أوكرانيا، لافتًا إلى أن "تعب" الغرب من دعم كييف سيزداد بمرور الوقت.

وفي وقت سابق، علق نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، على إقرار ميزانية مؤقتة في الولايات المتحدة الأمريكية لا تتضمن دعمًا لأوكرانيا.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال ريابكوف إن مشروع قانون التمويل المؤقت للحكومة الأمريكية لن يغير أي شئ فيما يتعلق بأوكرانيا، مؤكدًا أنه لا يوجد تغيير بالنسبة لموسكو وهذه عبارة عن "مسرحية للجمهور".

وتابع: "لا ينبغي الاعتقاد أن هذا سيغير أي شيء لأنه مجرد عرض للجمهور وثرثرة"، مستطردًا أن "تركيز واشنطن على دعم عملائها في كييف لا يتغير وسوف يجدون المال (لدعم نظام كييف)".

المتحدث باسم الكرملين الروسي الكرملين ديمتري بيسكوف الولايات المتحدة الامريكية الصراع الأوكراني الكونجرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|شاهد

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

ماذا حدث في مديرية أمن الإسماعيلية؟ .. القصة الكاملة

تفحم كامل المبنى.. النيابة العامة تكشف تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

قرارات عاجلة من وزير الداخلية بعد حريق مبني مديرية أمن الإسماعيلية

إثارة في اتحاد الكرة| ورطة مباريات الأهلي.. حسم جدل إعادة لقاء الزمالك والمقاولون.. ورسوب حكام

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

ترشيحاتنا

منذ عملي وزيرًا للدفاع| السيسي: كنت مصرًا على تنفيذ مشروع البلازما

خاص | صورة الميكروباص المنقلب بالتجمع الأول بعد مصرع واصابة 7 تلاميذ

في مصر قريبا| بشرى علنية من وزير الصحة بحضور الرئيس السيسي

أمام الرئيس السيسي.. "عبد الغفار" يطالب بمد مبادرة 100 يوم صحة لفترة أخرى

بعد فوزهما بجائزة نوبل للطب.. كاريكو ودرو وايزمان: أبحاث علمية لم يدعمها أحد

إجراء غير متوقع من أوسوريو في الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي بالدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بسكوت مالح بالزعتر و الجبن| بمذاق لا يقاوم

لاتتخلى عنهم في حياتك.. جمال شعبان يكشف 4 مفاتيح للنجاح

الفستان ضيق.. ناقد موضة يحرج هيفاء وهبي بسبب إطلالتها

القرآن آخر كلماته| تفاصيل موجعة للأنفاس الأخيرة بحياة أحمد سامي العدل

فيديو

طائرات وسيارات إسعاف ومطافئ .. السيطرة على حريق هائل بمديرية أمن الإسماعيلية

أشباح وغيلان بدرنة.. ظهور أصوات غريبة بالمناطق المنكوبة بليبيا |ما القصة

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ