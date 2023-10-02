رغم قانون التمويل.. الكرملين: أمريكا تواصل الانخراط في الصراع الأوكراني

أكد المتحدث باسم الكرملين الروسي، ديمتري بيسكوف أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل انخراطها في الصراع الأوكراني، على الرغم من قانون التمويل في الكونجرس.

وأضاف بيسكوف أن بلاده تتوقع تفاقم المتاعب لأوروبا والولايات المتحدة مع استمرار الصراع في أوكرانيا، لافتًا إلى أن "تعب" الغرب من دعم كييف سيزداد بمرور الوقت.

وفي وقت سابق، علق نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، على إقرار ميزانية مؤقتة في الولايات المتحدة الأمريكية لا تتضمن دعمًا لأوكرانيا.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال ريابكوف إن مشروع قانون التمويل المؤقت للحكومة الأمريكية لن يغير أي شئ فيما يتعلق بأوكرانيا، مؤكدًا أنه لا يوجد تغيير بالنسبة لموسكو وهذه عبارة عن "مسرحية للجمهور".

وتابع: "لا ينبغي الاعتقاد أن هذا سيغير أي شيء لأنه مجرد عرض للجمهور وثرثرة"، مستطردًا أن "تركيز واشنطن على دعم عملائها في كييف لا يتغير وسوف يجدون المال (لدعم نظام كييف)".