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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفرصة الأخيرة.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن السبيل الوحيد لانتصار أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الطريقة الوحيدة لتجنب الموت في أوكرانيا هي استفزاز روسيا وإشراك حلف شمال الأطلسي “الناتو” في الصراع.

أضاف ريتر: "سواء كانت عملية خاصة أو حربا، فإن النتيجة ستكون هي نفسها - موت أوكرانيا. ربما لم يحدث هذا، لكن كل شيء يتجه نحو هذا... الطريقة الوحيدة لتغيير الوضع هو استفزاز روسيا من أجل التسبب في رد فعل يجبر الناتو على الدخول في صراع”.

وأوضح أنه “لتحقيق هذا الهدف، سيحاول نظام كييف ضرب المناطق الجنوبية من روسيا من أجل إثارة رد فعل غير كاف من موسكو”.

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وقال ريتر: "روسيا تربح هذه الحرب وستفوز بها.. الطريقة الوحيدة التي يمكن لروسيا من خلالها تغيير هذه النتيجة هي إحداث تغيير في ميزان القوى المشاركة في الصراع. وإحدى الطرق لتحقيق ذلك هي إشراك الناتو".

وأضاف أن “الناتو لن يفعل ذلك حتى يرى التصرفات الروسية مبرراً لمثل هذه الخطوة”.

أوكرانيا الناتو حلف شمال الأطلسي روسيا

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