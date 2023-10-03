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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا تفعل روسيا حال انضمام أرمينيا إلى المحكمة الجنائية الدولية..الكرملين يجيب

روسيا وأرمينيا
روسيا وأرمينيا

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن انضمام أرمينيا إلى المحكمة الجنائية الدولية يتطلب من روسيا البحث عن حل دبلوماسي قابل للتطبيق.

وأضاف بيسكوف في مؤتمر صحفي: "اتصالاتنا مع أرمينيا مستمرة على مختلف المستويات، وتنتظرنا بعض المحادثات الجادة حول هذا الموضوع، نحن بحاجة إلى البحث عن نوع من الحل الدبلوماسي في هذا الصدد".

وأشار إلى أنه يجب النظر في الفروق القانونية في هذه القضية، مكررًا أن روسيا ترى أن أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، "غير قانونية وباطلة".

ووتابع بيكسوف: "سيتعين علينا أن ننظر فيما إذا كانت بعض الأفعال قد تكون لها الأسبقية على القانون الدولي في أرمينيا، لأن هذا هو الوضع القانوني الدولي لـ أرمينيا، أو ما إذا كان لا يمكنهم توفير شروط خاصة للاستثناءات".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين إن موسكو لا ترحب بخطط يريفان للانضمام إلى نظام روما الأساسي، لافتا إلى أن هذا القرار كان خطوة "عدائية للغاية" لـ روسيا.

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