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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خاطئ.. الكرملين يعاتب أرمينيا على قرار انضمامها إلى الجنائية الدولية

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

أكد الكرملين، اليوم الثلاثاء، أنه لا بديل لأرمينيا عن التحالف الأمني مع روسيا، واصفا قرارها الانضمام إلى الجنائية الدولية بأنه "خاطئ".


ووفقا لوكالة "رويترز" قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن أرمينيا تصرفت بطريقة غير شريكة تجاه روسيا من خلال إخضاع نفسها لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

 

وأضاف بيسكوف، في إحاطة إن موسكو تعتبر يريفان حليفا، ولكن لديها أسئلة إلى قيادتها الحالية - والتي سيتعين عليها الآن اعتقال بوتين إذا زار أرمينيا، بسبب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية المعلقة ضده.

 

وفي وقت سابق من اليوم، صادق البرلمان الأرميني على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، ما يمهّد الطريق أمام يريفان للانضمام إلى هذه المحكمة التي أصدرت في مارس الماضي قرارا اعتبرته موسكو مسيئاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ في خطوة أثارت حفيظة حليفتها التقليدية موسكو.

 

وفي أعقاب مداولات سريعة، صادق البرلمان على نظام روما بغالبية 60 صوتا مقابل 22.

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