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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تستعد لإرسال آلاف الجنود إلى دولة على حدود روسيا

الجيش الألماني
الجيش الألماني

أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إن ألمانيا وليتوانيا تعملان على وضع خريطة طريق لنشر لواء من الجنود الألمان في دولة البلطيق.

وأعلن بيستوريوس، أن برلين تخطط لإرسال ما يصل إلى 4000 جندي إلى ليتوانيا، التي تضم بالفعل حوالي 1500 جندي ألماني كجزء من مجموعة قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأوضح في مقابلة مع الإذاعة العامة الإستونية، أن هذه الخطوة تمت من أجل إظهار “التضامن والمسؤولية في الجناح الشرقي”.

وقال بيستوريوس إنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به قبل أن يتم نشر الجنود، لكنه ذكر أن ألمانيا وليتوانيا تتوقعان الحصول على خريطة طريق وصورة واضحة حول كيفية المضي قدمًا بحلول نهاية نوفمبر أو أوائل ديسمبر.

وأضاف: “على سبيل المثال، البنية التحتية. نحتاج إلى ثكنات ومستودعات ومناطق تدريب، بالإضافة إلى بنية تحتية مدنية للعائلات العسكرية. وهذا يشكل تحديا خطيرا لليتوانيا، ولكن بالنسبة لنا أيضا. وهذا أمر غير مسبوق بالنسبة للجيش الألماني”.

وقال: “لم نفعل ذلك أبدًا بهذه الطريقة، حيث نشرنا لواءًا كاملاً في الخارج”، مضيفًا أن ألمانيا تتوقع إنشاء اللواء بحلول نهاية عام 2024.

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وشدد بيستوريوس على أن الجنود الألمان الذين يذهبون إلى ليتوانيا كجزء من هذه الوحدة يجب أن يفعلوا ذلك طوعا، وأنه يجب على برلين إيجاد طريقة لإقناع الجنود وأسرهم بالذهاب للعيش في بلد آخر.

وقال الوزير إن ألمانيا تخطط للنظر في تجربة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حول كيفية تهيئة الظروف اللازمة.

وزير الدفاع الألماني المانيا ليتوانيا الناتو

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