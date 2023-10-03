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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حرب موازية لروسيا مع أوروبا.. كارثة اللاجئين تتفاقم ويصلون إلى ألمانيا عبر طريق مينسك – بيربوك |تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

أعلنت الشرطة الفيدرالية أن شركات الطيران تنقل اللاجئين إلى بيلاروسيا بتأشيرات مزورة من تركيا والعراق وباكستان، ولكنهم ينتقلون إلى ألمانيا بعد ذلك، ولكن هناك العديد من الأسباب وراء الارتفاع الحالي في عدد طلبات اللجوء في ألمانيا مرة أخرى، حيث أن عدد الأشخاص الذين يجرؤون على الهروب الخطير عبر البحر الأبيض المتوسط ​​أكبر من العام الماضي، والذي يبدأ في معظم الحالات في تونس وليبيا، ويأتي المزيد من اللاجئين عبر طريق البلقان، الذي يمر الآن عبر بولندا، ثم هناك الطريق من مينسك نحو الاتحاد الأوروبي.

 

 

نتيجة للحرب الهجينة؟

 

 

وبحسب تقرير نشرته صحيفة فوكس الألمانية، فقد قال رولف موتزينيتش، زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي ، لصحيفة "أوجسبورج ألجماينه" إن الزيادة الحادة في عدد طالبي اللجوء الذين يدخلون ألمانيا عبر حدود بولندا وجمهورية التشيك تشير إلى أنه يتم تهريب العديد من اللاجئين عمدًا إلى الاتحاد الأوروبي من روسيا عبر بيلاروسيا عبر الطرق الالتفافية، وتابع موتزينيتش: "إننا نشهد سلسلة من الحرب الهجين من جانب روسيا، حيث يتم نقل اللاجئين جواً وتهريبهم مباشرة من سوريا ومناطق الأزمات الأخرى بهدف زعزعة استقرار أوروبا " .

 

وكانت الشرطة الفيدرالية قد أعلنت في وقت سابق في نهاية سبتمبر أن الاتجاه المتزايد في عدد الدخول غير المصرح به إلى ألمانيا استمر في أغسطس، وقد تم تسجيل 14,701 معبرًا حدوديًا من قبل الشرطة الفيدرالية في أغسطس، أي بزيادة 5,855 دخولًا عن نفس الشهر من العام الماضي وحوالي 4000 أكثر مما كان عليه في يوليو من هذا العام، وهو ما دفع للتسائل هل هناك أيضاً حرب هجينة وراء الأرقام التي يخوضها رئيس الكرملين فلاديمير بوتين وحليفه الدكتاتور البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو؟ وبحسب المعلومات الواردة من نقابة الشرطة (GdP)، لا يمكن تقييم ذلك.

 

 

روسكوبف: على الاتحاد الأوروبي أن يهدد بفرض عقوبات

 

 

ومع ذلك، فإن الشرطة الفيدرالية على علم بأنه، كما في عام 2021، تشارك شركات الطيران مرة أخرى في نقل الأشخاص الذين يحملون تأشيرات للدراسة أو العمل في بيلاروسيا، حسبما قال رئيس منطقة الشرطة الفيدرالية GdP، أندرياس روسكوبف، لصحيفة Tagesspiegel، وقال روسكوبف إن الأشخاص المعنيين لم يبقوا في الموقع بعد ذلك، بل تم إرسالهم نحو ألمانيا، ووفقا له، فإن شركات الطيران المعنية تخدم بشكل رئيسي الأشخاص من تركيا وباكستان والعراق إلى بيلاروسيا، والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت التأشيرة الصادرة مسبقًا قد تم إصدارها باستخدام معلومات كاذبة، وبالطبع علينا أن نبدأ من هناك.

وقد طالب روسكوبف بفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي إذا تم الحصول على تأشيرات بشكل احتيالي باستخدام معلومات كاذبة، وقد حقق هذا النهج نتائج ملموسة قبل عامين، وفي ذلك الوقت، بالإضافة إلى شركة الطيران الحكومية البيلاروسية "بيلافيا"، كانت شركات طيران أخرى متورطة أيضًا في تهريب الأشخاص الباحثين عن الحماية إلى بيلاروسيا. وهدد الاتحاد الأوروبي، من بين أمور أخرى، بفرض عقوبات على شركة الطيران التركية الخطوط الجوية التركية. وأعلنت الحكومة في أنقرة بعد ذلك أن تركيا لن تسمح بعد الآن للأشخاص من سوريا والعراق واليمن بالسفر من أراضيها إلى بيلاروسيا.

 

 

هوفريتر: "يتم استغلال الهاربين"

 

 

في ذلك الوقت، تحدث وزير الخارجية بالإنابة هايكو ماس (SPD) أيضًا لصالح فرض عقوبات على شركات الطيران الفردية، وفيما يتعلق بخليفته أنالينا بيربوك (حزب الخضر)، وقال روسكوبف: "على وزير خارجيتنا أن يتحرك"، ولم يتضح حينها إلى أي مدى تصرف حاكم بيلاروسيا لوكاشينكو لحسابه الخاص في عمليات التهريب عام 2021 أو أنه كان تحت تأثير بوتين، وعلى أية حال، يقول رئيس اللجنة الأوروبية في البوندستاغ، أنطون هوفريتر: «من المعروف، للأسف، أن المستبدين مثل بوتين يحاولون استغلال الهاربين».

 

وقال السياسي الأخضر لصحيفة تاجشبيجل إنه أمر مستهجن تمامًا إساءة معاملة الأشخاص الذين يفرون من منازلهم بسبب الحرب والجوع من أجل مصالحهم الخاصة، فمن مصلحة بوتين زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي، فإذا جاء المزيد من الأشخاص الآن إلى ألمانيا عبر طريق مينسك، يعتقد هوفريتر أنه لا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يستجيب "بمواصلة تدهور نظام اللجوء المثير للمشاكل بالفعل في أوروبا".

 

فإن لائحة الأزمة المثيرة للجدل، والتي تهدف إلى السماح لطالبي اللجوء بالبقاء لفترة أطول في ظل ظروف أشبه بالسجن على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في ظل ظروف معينة، من شأنها أن ترد على سياسة روسيا من خلال "إجراءات غير إنسانية"، وقال هوفريتر: "هذا خطأ".

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