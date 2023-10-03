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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يتفقد الأوضاع على جبهة الحرب في شرق أوكرانيا .. فيديو

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

تفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 الأوضاع على جبهة الحرب في شرق أوكرانيا.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن زيلينسكي، زار موقع للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك بمدينة خاركيف شرق البلاد، وتفقد دبابات ليوبارد 2 ومركبات CV-90 المستخدمة في المعارك.

وقال الرئيس الأوكراني: "تفقدت المعدات ودبابات ليوبارد 2 ومركبات المشاة القتالية CV-90 التي تم استخدامها في المعارك في اتجاه كوبيانسك، وناقشت استخدام الدبابات ومركبات القتال البرية مع الطواقم"، بحسب ما أوردته صحيفة "أوكرينفور" الأوكرانية.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن توجهه إلى الجبهة في شرق أوكرانيا، في منطقتي كوبيانسك وليمان، المستهدفتين بهجوم القوات الروسية.

وكتب زيلينسكي على موقع تيليجرام، ونشر مقطع فيديو يمكن رؤيته فيه مع الجنود في ما يشبه ملجأ محصنا: "اليوم نزور ألويتنا التي تنفذ مهام قتالية في واحدة من أكثر المناطق سخونة، كوبيانسك وليمان".

زيلينسكي شرق أوكرانيا الرئيس الأوكراني خاركيف دبابات ليوبارد

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