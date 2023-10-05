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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عاجل| نجم الاتحاد السعودي على عتبة الانتقال للأهلي في يناير مجانًا.. ما القصة؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبحث مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشغف واهتمام عميق عن تعزيز خط دفاع الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير. وتصاعدت التقارير والأقاويل حول رغبة مسؤولي الأهلي في ضم أحمد حجازي، مدافع نادي الاتحاد السعودي ومنتخب مصر الوطني.

 

 

أحمد حجازي: من نجم الاتحاد السعودي إلى الأهلي المصري؟

وأظهر اتحاد جدة استعدادًا للتنازل عن خدمات أحمد حجازي بدون مقابل مادي، ولكن بشرط أن يتنازل حجازي عن كامل مستحقاته لدى الفريق السعودي. يأتي هذا في سياق جهود الناديين لإنهاء التعاقد بالتراضي بينهما.

 

التحديات والفرص

وبالطبع، يُثير هذا الصفقة الكثير من الأسئلة والتحديات. أحمد حجازي تعرض لإصابة خطيرة في الرباط الصليبي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، وهذا قد يكون تحديًا لقدرته على استعادة مستواه السابق. وعلى الجانب الآخر، يبقى حجازي لاعبًا ذو تجربة ثرية ومهارات فنية متميزة، وهو يواصل بجدية برنامجه التأهيلي، ومن المتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات خلال فترة قصيرة.

 

الأهلي المصري: هل يكون حجازي القائد الجديد للدفاع؟

يعتبر النادي الأهلي واحدًا من أكبر الأندية في مصر والعالم العربي، ولديه تاريخ غني بالبطولات. وواجه الفريق تحديات دفاعية في الفترة الأخيرة، وهو بحاجة ماسة إلى تدعيم خط الدفاع. فهل يمكن أن يكون أحمد حجازي الحلا المثالي لهذه المشكلة؟

 

النظرة المستقبلية

وبالنظر إلى التحديات والفرص التي تتيحها هذه الصفقة، يبقى القرار في يدي إدارة الأهلي والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر. إذا تمت هذه الصفقة بنجاح، قد يكون لأحمد حجازي الدور البارز في تعزيز دفاع الفريق وتحقيق المزيد من النجاحات.

 

وفي النهاية، تظل هذه الصفقة موضوعًا يثير الجدل ويشد الأنظار، وسيكون لها تأثير كبير على مستقبل الأهلي في الموسم القادم. لنترقب ونراقب ما ستسفر عنه الأيام القادمة.

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