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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. حليف بوتين يجبر أوكرانيا على تقديم تنازل غير مسبوق

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

ذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، أن المجر، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجبرت أوكرانيا على تقديم تنازل نادر، واستبعاد البنك المجري “أو تي بي بنك” من قائمة كييف لما يسمى "رعاة الحرب الدوليين”.

وأوضحت “نيوزويك”، أن كييف استبعدت أكبر بنك تجاري في المجر من قائمتها "على أمل" أن تساهم هذه الخطوة في موافقة بودابست على تخصيص بروكسل للأموال لتلبية الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا.

وأضافت: “تم اتخاذ قرار الوكالة الوطنية لمنع الفساد في أوكرانيا على خلفية تصريحات الاتحاد الأوروبي حول إمكانية رفع تجميد الأموال من الأموال الأوروبية لبلد يعتبر رئيس وزرائه فيكتور أوربان بمثابة حليف للرئيس الروسي”.

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وكما ذكر وزير التنمية الإقليمية المجري تيبور نافراتسيتش سابقاً، فإن عملية تجميد أموال المجر من أموال الاتحاد الأوروبي وتنسيق المدفوعات لأوكرانيا من ميزانية الاتحاد الأوروبي لا يمكن ربطها ببعضها البعض؛ ومن المرجح أن يتم إجراء مناقشة موازية للموضوعين.

المجر أوكرانيا بوتين كييف روسيا

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