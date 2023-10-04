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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عروض فنية على 3 مسارح احتفالا بعيد الأوبرا الـ 35

وزيرة الثقافة نيفين
وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني

 تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بمرور 35 عاما على افتتاحها بثلاثة أمسيات إبداعية متنوعة تقام مساء الأحد 8 أكتوبر. 

ففي السابعة والنصف مساء على المسرح الكبير وبالتعاون مع سفارة كازاخستان بالقاهرة وصندوق دعم الثقافة الكازاخستانية بأوروبا تعرض المسرحية التاريخية( بيبرس الأسطورة) بمناسبة مرور 800 عام على ميلاد السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس وتروى سيرته الذاتية التى شهدت بطولات وانتصارات واحلام نجح فى تحقيق بعضها. 

 

وفى الخامسة مساء يحتضن المسرح الصغير بالتعاون مع سفارة اليابان بالقاهرة عرضا لثلاثة افلام وثائقية من صناعة مهرجان نارا اليابانى الدولى للفيلم هم اينورى، فانتازيا منتصف الصيف و ذئاب الشرق وتهدف إلى إلقاء الضوء على معالم مدينة نارا التى تعد احد أجمل المناطق فى اليابان وسعيا لإبراز جمالها وطبيعتها وتعريف العالم بثراءها وتنوع الثقافة فى مجتمعها حيث تدور فكرة فيلم اينورى حول هجرة الأجيال الجديدة من بلدة كانوجاوا للمدن مع بقاء القليل منهم محافظين علي تاريخ بلدتهم، اما فانتازيا منتصف الصيف يدور حول رحلة اثنين من صانعى الافلام لتصوير عمل عن مدينة جوجو وخلالها يلتقيان بشخصين من السكان المحليين وتتوالى الاحداث وفيلم ذئاب الشرق يروى قصة الصياد اكيرا البالغ من العمر 75 عام الذى ترك عمله واصدقائه لممارسة هوايته فى صيد الذئاب.

 وفي الثامنة والنصف مساء على مسرح الجمهورية تحيي فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر حفلا يضم مختارات من عيون الطرب يؤديها كل من نهاد فتحي ، أميرة أحمد ، زينب بركات ، تامر عبد النبي ، مصطفى النجدي وإسلام رفعت.

يذكر أن دار الاوبرا المصرية انشئت بمنحة من الحكومة اليابانية وافتتحت فى 10 اكتوبر 1988 وتضم  عدة مسارح هي الكبير ، الصغير ، المكشوف والنافورة المستحدث الى جانب مسرح الجمهورية ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة ومسرح سيد درويش بالاسكندرية ومسرح اوبرا دمنهور بالبحيرة ومنذ افتتاحها تلعب دورًا هاماً في إثراء الحياة الفنية في مصر كما باتت مزاراً ومتنفساً فنياً لمختلف فئات الجمهور المصرى والجاليات العربية والاجنبية واتاحت الفرصة للفرق والفنانين الواعدين لتقديم تجاربهم الفنية المتفردة بالاضافة الى الفنون الجادة الراقية التى تختص بتقديمها  من باليه واوبرا وموسيقى كلاسيكية وعربية وصالونات ثقافية ومعارض تشكيلية اضافة الى تنظيم مهرجانات متنوعة للموسيقى والغناء حتى باتت درة قلاع الفنون الجادة فى مصر والوطن العربى وقارة افريقيا واصبحت احد العلامات المميزة فى تاريخ مصر الثقافى والفنى بما تمتلكه من امكانيات فنية وبشرية.

نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة دار الاوبرا المصرية خالد داغر

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