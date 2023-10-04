نائب الرئيس الإيراني: الطائرات الروسية ستخضع للصيانة في بلدنا

قال نائب الرئيس الإيراني للعلوم والتكنولوجيا، روح الله دهقاني فيروز آبادي، إن الطائرات الروسية ستخضع لأعمال صيانة وإصلاح على أراضي الجمهورية.

وحسب وكالة “إيرنا” الإيرانية، فقد وقعت روسيا عدة عقود كبيرة مع شركات إيرانية، تنص على أن الطائرات الروسية ستخضع للصيانة والإصلاح في الجمهورية.

وفي وقت سابق، قال يحيى رحيم صفوي، القائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني ومستشار المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، إن التعاون البحري الوثيق بين إيران وروسيا والصين يساعد طهران على اختراق حصار العقوبات القاسية الذي يفرضه الغرب.

أضاف: "من أجل مواجهة العقوبات القاسية التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها، يجب على إيران تعزيز استراتيجية الاقتصاد البحري وتعزيز قوتها البحرية من خلال وجود أسطولها التجاري والعسكري في المحيطات والبحار واستخدام الشبكة".

وقال صفوي خلال مؤتمر وطني حول الشؤون البحرية: “تم إنشاء ممرات من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب بالتعاون مع روسيا الاتحادية والصين”.

وقال المسؤول الإيراني: “نحن بحاجة إلى ربط المجالين الجيوستراتيجيين البحري والبري. هذه استراتيجية جديدة لأن الموقع الجغرافي لإيران يمنحنا مثل هذه القدرة”.