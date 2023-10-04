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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تعلن مبادرة "كروم بوك بلس" لتشجيع دمج الذكاء الاصطناعي

Chromebook
Chromebook

أعلنت شركة  جوجل  Google عن برنامج Chromebook Plus لتقديم أجهزة "كروم بوك" المتطورة المزودة بميزات الذكاء الاصطناعي، ستوفر أجهزة الكمبيوتر المحمولة Chromebook Plus أيضًا حوسبة وأداء أكثر قوة.

 ستعمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة المصنعة تحت لقب  Chromebook Plus  على مضاعفة أداء أجهزة Chromebook الأكثر مبيعًا والتي تم إنتاجها في الفترة ما بين يوليو وديسمبر 2022.

Chromebook 

قدمت "جوجل" قائمة بالحد الأدنى من متطلبات الأجهزة لتكون ضمن فئة الـ Chromebook Plus، والتي شملت معالجات إنتل Intel Core i3 12th Gen من الجيل الثاني عشر، أو شريحة AMD Ryzen 3 7000 لرسوميات الجرافيك أو أعلى من وحدة المعالجة المركزية، وذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت كحد أدنى، وسعة تخزين لا تقل عن 128 جيجابايت. 

ستحتوي أجهزة الكمبيوتر المحمولة Chromebook Plus أيضًا على كاميرا ويب بدقة 1080 بكسل مع خاصية تقليل الضوضاء المحيطة وشاشة Full HD على الأقل. الهدف من تطوير أجهزة الكمبيوتر المحمولة Chromebook Plus، وفقًا لشركة Google، هو تلبية متطلبات القوى العاملة التي تزايدت احتياجاتها خلال الفترة الماضية.

ستأتي تشكيلة Chromebook Plus أيضًا مع إمكانية الوصول إلى ميزات Google Meet المتميزة وأدوات الذكاء الاصطناعي التي تكون مفيدة بشكل خاص عند إجراء البث عبر الويب عبر كاميرات الويب عالية الدقة. 

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سيتمكن مستخدمي أجهزة كروم بوك بلس الجديدة من الوصول إلى ميزة "الممحاة السحرية" Magic Eraser في صور جوجل Google Photos مع ثلاثة أشهر مجانية من إصدار الويب من Adobe Photoshop وExpress. 

سيكون مع الجهاز أيضًا برنامج تحرير الفيديو LumaFusion عبر الإنترنت (بسعر مخفض بنسبة 25% بقيمة 22.49 دولارًا) وتجربة مجانية لبرنامج Duet AI من Google.

ستكون أجهزة الكمبيوتر المحمولة Chromebook Plus متاحة اعتبارًا من 8 أكتوبر. وستأتي أجهزة الكمبيوتر المحمولة من شركات مصنعة مشهورة مثل إتس بي HP و Asus اسوس  ولينوفو Lenovo وايسر Acer. السعر المبدئي لأجهزة الكمبيوتر المحمولة Chromebook Plus هو 399 دولارًا.

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