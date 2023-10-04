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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السعودية تعتزم التقدم بطلب استضافة كأس العالم 2034

السعودية
السعودية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، نيته التقدم بطلب لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 لكرة القدم للرجال.

وكان “فيفا”، قد أعلن فوز المغرب رفقة إسبانيا والبرتغال، بشرف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030.

الاتحاد السعودي لكرة القدم وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، أعلن نية السعودية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم.

السعودية تعتزم التقدم بطلب استضافة كأس العالم 2034

أول تعليق من ملك المغرب بعد الفوز باستضافة كأس العالم 2030

بن سلمان: رغبة المملكة في استضافة كأس العالم  انعكاس لنهضة شاملة

كما صرح محمد بن سلمان، سمو ولي العهد السعودي، قائلًا: "رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034، تعد انعكاسًا لما وصلت إليه - ولله الحمد - من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزًا قياديًا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم".

وزاد:"نية الاستضافة تأتي تأكيدًا على الجهود الواضحة والكبيرة التي تقوم بها المملكة في نشر رسائل السلام والمحبة في العالم، والتي تعد الرياضة أحد أهم وأبرز أوجهها، كونها وسيلة مهمّة لالتقاء الشعوب بمختلف أعراقهم وتعدد ثقافاتهم، وهو ما دأبت المملكة على تحقيقه في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي".

 

كأس العالم لعام 2030 لكرة القدم”

 

ونشر الديوان الملكي المغربي بيانًا عن الملك محمد السادس، قال خلاله، "اللجنة التنفيذية للفيفا قررت بالإجماع اختيار ملف المغرب-إسبانيا-البرتغال كمرشح وحيد لاستضافة كأس العالم لعام 2030 لكرة القدم”.

وأضاف البيان، أن “القرار من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم يعتبر إشادة واعترافًا بالمكانة المرموقة للمغرب بين الأمم الكبيرة”.

وستصبح المغرب ثاني دولة عربية تنظم المونديال بعد قطر التي استضافت كأس العالم 2022.

كأس العالم مسلسل لؤلؤ اسبانيا المغرب السعودية

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