بالواقع المعزّز| خالد النبوي يقدم عرضًا أمام الرئيس عن انتصارات مصر التاريخية

شهد الرئيس السيسي عرضا من الفنان خالد النبوي بتقنية الواقع المعزز، عن ذكريات حرب أكتوبر وما قبلها من أحداث تاريخية مهمة مرت بها مصر والأمة العربية.

واستعرض الفنان خالد النبوي أحداثًا مصرية مهمة بداية من ثورة 1952 مرورًا بنكسة 1976 وصولا لحرب الاستنزاف وحتى تحقيق النصر المجيد في حرب أكتوبر.

وقال خالد النبوي :" مصر قلب الامة العربية وتحملت عبء ومسؤولية وقيادة الجهد العسكري الشامل من 1948 وحتى 1973 ".

وأضاف خالد النبوي:" مصر حددت الزمان والمكان وفرضنا أسلوب القتال وعبرنا القناة ورفعنا العلم على أرضنا في 6 أكتوبر 1973".

وفي سياق متصل قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الجيش المصري استطاع كسر حاجز الخوف وهدم الثقة وفرق القوة الضخم جداً لما لدينا وما لديهم في حرب أكتوبر المجيد 1973.

وأضاف "السيسي" خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، أن الجسر الجوي الأمريكي خلال حرب أكتوبر كان ينزل دبابات M60 في مطار العريش، وكانت الدبابات عاملة 80 كيلو و 100 كيلو.

وتابع الرئيس السيسي، أن الجسر الجوي الأمريكي قام بتعويض الطيران الإسرائيلي الذي تم تدميرها في حرب أكتوبر، وهذه الطائرات كانت من طراز فانتوم، موضحاً أن الجيش المصري تمكن بالفكر والتخطيط والتدريب والعزيمة والروح المعنوية بتحقيق النصر.