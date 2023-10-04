رفض التحرك قبله .. مشهد إنساني عظيم بين السيسي واللواء محمود طلحة

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى حديث اللواء محمود طلحة المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، عن ذكريات حرب أكتوبر والاستنزاف، في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر.

وحرص الرئيس السيسي على التوجه إلى اللواء محمود طلحة بعد انتهاء كلمته وتقديم الشكر له ومصافحته.

وتقديرا من الرئيس السيسي لأستاذه ومعلمه.. رفض الرئيس السيسي التحرك قبل تحرك اللواء محمود طلحة عقب مصافحته.

وفي سياق متصل قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الجيش المصري استطاع كسر حاجز الخوف وهدم الثقة وفرق القوة الضخم جداً لما لدينا وما لديهم في حرب أكتوبر المجيد 1973.

وأضاف "السيسي" خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، أن الجسر الجوي الأمريكي خلال حرب أكتوبر كان ينزل دبابات M60 في مطار العريش، وكانت الدبابات عاملة 80 كيلو و 100 كيلو.

وتابع الرئيس السيسي، أن الجسر الجوي الأمريكي قام بتعويض الطيران الإسرائيلي الذي تم تدميرها في حرب أكتوبر، وهذه الطائرات كانت من طراز فانتوم، موضحاً أن الجيش المصري تمكن بالفكر والتخطيط والتدريب والعزيمة والروح المعنوية من تحقيق النصر.