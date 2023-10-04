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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذي ونقدّره لعلمه | الرئيس يحيّي محمود طلحة في احتفالية نصر أكتوبر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية للواء محمود طلحة المدير السابق لكلية القادة والأركان، قائلا: «اللواء محمود طلحة أستاذي، ونقدره ونبجله لعلمه، نحن من الجيل الذي تعلم على يديه».

وأكد السيسي، خلال  فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي تنقلها قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الجيش المصري تمكن بالتخطيط والتدريب والعزيمة والروح المعنوية أن يحقق النصر».

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الجيش المصري كسر حاجز الخوف

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ موشيه ديان أكد أنّ مصر تحتاج إلى 50 عاما لتبني جيشها بعد تدميره في 1967، لكن الجيش المصري كسر حاجز الخوف وعدم الثقة.

السيسي الجيش المصري الندوة التثقيفية اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر لواء محمود طلحة

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