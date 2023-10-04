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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي : حرب أكتوبر قفزة مكنش ممكن حد يعملها إلا الجيش المصري

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه في عام 1967 كان في الثالثة عشرة من عمره، موضحًا: "والله كنت فاكر كل حاجة اتعملت من شدوان لرأس العش للمدمرة إيلات لحريق الزيتية وبالوظة  ورمانة، أي بيان اتقال في الوقت ده كنت موثقه وجايب جرايده وحاطتها بالإضافة للي كنت بسمعه، والكتب اللي خرجت تتكلم عن الوقائع دي كلها".

وأضاف «السيسي» بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، التي تنقلها قناة "إكسترا نيوز": هناك مقالة كانت ضمن خطة الخداع الاستراتيجي، وكان كاتبها الكاتب الراحل المفكر العظيم محمد حسنين هيكل اتكلم فيها عن محاولات الجيش المصري للعبور والنتائج اللي كانت بتحصل فيها".

وتابع الرئيس السيسي : "كنت أقرأ في الوقت ده كل المقالات اللي بتصدر عن الحرب، والصراع اللي موجود وحرب الاستنزاف، المقالة دي لو جبتها دلوقتي شوف بعد أكتر من 51 سنة لأنها اتعملت في الفترة ما بعد السبعينيات يعني 1971 في الفترة دي، لو جبت المقالة دي وشوفتوها وقريتوها هتعرفوا قد إيه حجم القفزة، ده مكنش ممكن حد تاني يعملها إلا الجيش المصري".

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