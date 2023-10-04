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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محدش يشوه الفكرة دي| السيسي: خروج المصريين لرفض هزيمة 67 مكنش مترتّب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الهزيمة تحدث عندما نقبلها، وحالة الهزيمة في 67 كانت في الميدان العسكري، لكن حالة التحدي القومي كانت يوم 9 يونيو، عندما تنحى الرئيس جمال عبد الناصر، والمصريون قالوا "لا".

أضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، المقامة حاليا بمركز المنارة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي تنقلها قناة "إكسترا نيوز": «الهزيمة كانت واقعة هائلة، ولها تأثيرات ضخمة جدا على مصر والجيش والأمة العربية كلها. 

وأردف الرئيس السيسي ، بالرغم من كده المصريين خرجوا ومحدش يشوه الفكرة دي، لأنه في ناس بتقول دي كانت مترتبة للخروج، لكن المصريين خرجوا علشان يقولوا مش قابلين الهزيمة".

جمال عبد الناصر الندوة التثقيفية أكتوبر المجيدة انتصارات أكتوبر الرئيس السيسي

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