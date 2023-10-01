عبد الفتاح الطاروطي: تكريم الرئيس السيسي تاج ووسام على صدري.. فيديو

كشف الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، قارئ القرآن الكريم بالإذاعة المصرية، تفاصيل حالته الصحية.

وقال عبد الفتاح الطاروطي، قارئ القرآن الكريم بالإذاعة المصرية، خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي": "ما حدث أنني سقطت على فخذي الأيسر تسبب في كسر وتركيب شرائح ومسامير".

وأضاف عبد الفتاح الطاروطي: “أطمئن أحبابي بأنني في راحة لمدة 15 يوما، بعد ذلك أخضع للعلاج الطبيعي، وإن شاء الله أعود لتلاوة القرآن الكريم”.



وعلق قارئ القرآن الكريم بالإذاعة المصرية، على تكريم الرئيس السيسي له خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، قائلا: "لفتة إنسانية من الرئيس السيسي أيده الله ونفع به مصر والمصريين والإسلام والمسلمين".

وتابع: "الرئيس السيسي عندما علم أنني أمر بظروف صحية قال أنا هنزل للشيخ عبدالفتاح لأنني بحبه، وهذا الحب ناتج عن الحب للقرآن، وهذا الرجل الذي يحب القرآن فهذا يدل على أننا محظوظين بهذا القلب الطيب الذي يحمل هموم المصريين في كل زمان ومكان".



وأكد: "تكريم الرئيس السيسي تاج ووسام على صدري".

