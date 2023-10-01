عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد الفتاح الطاروطي: تكريم الرئيس السيسي تاج ووسام على صدري.. فيديو

الرئيس السيسي والشيخ
الرئيس السيسي والشيخ الطاروطي

كشف الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، قارئ القرآن الكريم بالإذاعة المصرية، تفاصيل حالته الصحية.

txt

الطاروطي: الرئيس السيسي هو زعيم إنسان.. ويتصف بحنان الأب|فيديو

txt

رسائل خاصة .. الطاروطي يكشف عن حديثه للرئيس السيسي

وقال عبد الفتاح الطاروطي، قارئ القرآن الكريم بالإذاعة المصرية، خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي": "ما حدث أنني سقطت على فخذي الأيسر تسبب في كسر وتركيب شرائح ومسامير".

 

وأضاف عبد الفتاح الطاروطي: “أطمئن أحبابي بأنني في راحة لمدة 15 يوما، بعد ذلك أخضع للعلاج الطبيعي، وإن شاء الله أعود لتلاوة القرآن الكريم”.


وعلق قارئ القرآن الكريم بالإذاعة المصرية، على تكريم الرئيس السيسي له خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، قائلا: "لفتة إنسانية من الرئيس السيسي أيده الله ونفع به مصر والمصريين والإسلام والمسلمين".

 

وتابع: "الرئيس السيسي عندما علم أنني أمر بظروف صحية قال أنا هنزل للشيخ عبدالفتاح لأنني بحبه، وهذا الحب ناتج عن الحب للقرآن، وهذا الرجل الذي يحب القرآن فهذا يدل على أننا محظوظين بهذا القلب الطيب الذي يحمل هموم المصريين في كل زمان ومكان".
 

وأكد: "تكريم الرئيس السيسي تاج ووسام على صدري".
 

الشيخ عبدالفتاح الطاروطي الطاروطي الرئيس السيسي احتفالية المولد النبوي الشريف احتفالية المولد النبوي القران الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يعاتب المصريين ويكشف واقعة مؤسفة أفقدت البلاد مليارات الدولارات |تقرير

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

اللايك فضحه.. إمام عاشور يثير الجدل برد فعله على فوز الزمالك بالكونفدرالية

بالمايوه.. نجم الأهلي السابق وزوجته يثيران الجدل من حمام السباحة|شاهد

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

مرض نادر في المخ .. مذيعة شهيرة تدخل في غيبوبة لمدة 3 أشهر

مش مصدقة نفسي.. فيديو مثير لوصلة رقص جمعت محمود حميدة وفنانة استعراضية

بايدن بعد تفادي الكونجرس الإغلاق الحكومي: الجمهوريون متطرفون

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد بهاء سلطان.. مشوار ناجح وأغاني تعلق بها الجمهور

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ أوباما وشيكابالا

دعاء الشفاء من البرد.. هل ورد في الشرع الشريف؟

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم 1-10-2023

رئيس حقوق إنسان البرلمان: بيان دعمي لـ السيسي بالانتخابات الرئاسية ليس شخصيا

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موديل على شكل كرة فرو تصطدم بالجمهور خلال عرض أزياء

سحل امرأة هندية من ذوي القدرات في الشارع على يد ضابطتين

مسئول هندي يتحرش بزميلته خلال حفل رسمي يحضره الوزراء

الجزيري اتضرب| تفاصيل خناقة مباراة الزمالك وأرتا سولار بعد الريمونتادا التاريخية

فيديو

اتهريت شتائم.. هيدي كرم تعاتب متابعيها

وفاة أحمد سامي العدل.. مات بعد والده بـ8 سنوات وبنفس مرضه

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ