رسائل خاصة .. الطاروطي يكشف عن حديثه للرئيس السيسي

تحدث الشيخ عبد الفتاح الطاروطي عن تكريمه اليوم من الرئيس السيسي اليوم، قائلا: سعيد جدا بهذا التكريم..وكل إنسان مجتهد يسعى دائما للتكريم..فهو أمر عظيم".

واضاف "عبد الفتاح الطاروطي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن التكريم أمر عظيم في حياة الإنسان، فهو يشعره بقيمة عطاءه وما قدمه، وأشكر الله على تكريمي اليوم من الرئيس السيسي، في ظل ظروفي الصحية

واسترسل: تكريم الرئيس السيسي لي كان يضم كافة الإنسانيات والاخلاق الحنونة من الرئيس السيسي، والحديث بيننا كان أبويا.

وكشف عن حديثه مع الرئيس السيسي، قائلا:" تحدثت مع الرئيس وأكدت له أن خطواته ونزوله من على المنصة لتكريمي تاج على رأسي ووسام على صدري، وعلى الفور بادرني الرئيس قائلا:" لا يا شيخ عبد الفتاح إحنا بنحبك وأنت تستاهل كل خير".

واكمل: وجهت رسالة تأييد ودعم للرئيس السيسي على ما قدمه لمصر من إنجازات خلال السنوات الماضية،