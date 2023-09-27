الشيخ عبدالفتاح الطاروطي عن تكريم الرئيس السيسي له: تاج ووسام على صدري|فيديو

كشف الشيخ عبد الفتاح الطاروطي القارئ بإذاعة القرآن الكريم، كواليس تكريمه من الرئيس السيسي في احتفالية المولد النبوي الشريف .

وقال عبد الفتاح الطاروطي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت" المذاع على قناة "سي بي سي":" أصبت بكسر في عظمة الفخذ بعد سقوطي في الحمام لكن حالتي الصحية مستقرة".

وأضاف عبد الفتاح الطاروطي: "علينا أن نفتخر بأن الرئيس السيسي لديه قلب رقيق ويحرص على تكريم أهل القرآن والعلم".

وتابع الطاروطي: "الرئيس السيسي شخصية جديرة بالاحترام، واللفتة الإنسانية من الرئيس السيسي تشريف كبير بالنسبة لي".

وأكمل عبد الفتاح الطاروطي:" قلت للرئيس السيسي إن نزولك من على منصة التكريم لتكريمي تاج ووسام على صدري والرئيس السيسي قال لي "إحنا بنحبك"، واعتبرت هذه الكلمة أكبر وسام حصلت عليه".

ولفت عبد الفتاح الطاروطي: "الرئيس السيسي قال لي ادعيلي ربنا يرزقني العزيمة وقلت له ربنا يصبرك علينا".