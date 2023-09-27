الطاروطي يكشف لـ صدى البلد كواليس حواره مع الرئيس السيسي

قال الشيخ عبد الفتاح الطاروطي القارئ بالإذاعة المصرية ، إن خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونزوله لي من على منصة الاحتفال تتويجا لجهودي وحبي له ولمصر وتقديرا لي أكثر من أي وسام آخر.

وأضاف الطاروطي، في تصريح خاص لـ" صدى البلد " : بعد تكريم الرئيس له خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي، أن هذا التكريم يعكس إجلال الرئيس وتقديره لأهل القرآن ولن أنساه ما دمت حيا.

وحول الحوار الذي دار بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال الطاروطي انه تحدث للرئيس، وقال له: خطواتك تاج على رأسي، فرد عليه الرئيس قائلا: كلنا بنحبك ياشيخ عبد الفتاح والقرآن الكريم يكرم صاحبه.

وأكمل الطاروطي حديثه للرئيس: " فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل "، فرد الرئيس عليه قائلا: اللهم ارزقنا الصبر والعزيمة.

وقال الطاروطي، إن الرئيس دعا له بالشفاء العاجل بما ألم به بعد الحادث الأليم الذي تعرض له.

واعظة بالأوقاف بعد تكريم الرئيس

ومن جانبها، قالت د. وفاء عبد السلام الوعظة بوزارة الأوقاف المصرية ، عقب تكريمها اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أتوجه بخالص الشكر و التقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تكريمه لنا اليوم في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف كما اشكر الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف الذي لعب دورا هاما ورئيسي لوصولي لمنصه التكريم بداية من التوجيه والتشجيع وتبنيه لفكرة الواعظات في العمل الدعوي .

وأضافت وفاء عبد السلام في تصريحات خاصه ل"صدى البلد " عقب تكريم الرئيس لها اليوم ، أن هذا التكريم ليس تكريما شخصيا لها فقط إنماء هو تكريم للمرأة المصرية بصفة عامة والواعظات بصفة خاصة، وهو امتداد لدعم الرئيس لفكرة الواعظات،لافته الى الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى المرأة المصرية اهتماما في كل المجالات.

وأوضحت وفاء عبد السلام ، أن تكريمي اليوم وسام على صدري هو امتداد لما الدولة المصرية للمرأة.

وأكدت وفاء ان بهذا التكريم وضع الرئيس على عاتقنا كواعظات مهمه ليست بالقلية، وستكون دافعا لنا جميعا كواعظات في المجال الدعوي وهذا ان دل فانما يعكس ثقة الدولة في قدرات المرأة والواعظات بصفه خاصة.