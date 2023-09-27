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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المكرمون في احتفالية المولد النبوي : احتفاء الرئيس تكليل لجهودنا ووسام فوق رءوسنا .. وهذه كواليس حوار الطاروطي مع السيسي

صدى البلد

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي، عددا من العلماء والأئمة الذين أثروا الحياة العلمية والعامة بالجهد والعرق، حيث منحهم وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى تكليلا لجهودهم العلمية والدعوية.

صدى البلد التقى بالمكرمين بعد الاحتفال للتعرف عن قرب حول انطباعاتهم بعد هذا التكريم.

قال الشيخ عبد الفتاح الطاروطي القارئ بالإذاعة المصرية، إن خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونزوله لي من فوق منصة الاحتفال تتويجا لجهودي وحبي له ولمصر وتقديرا لي أكثر من أي وسام آخر.

وأضاف الطاروطي، في تصريح خاص لـ " صدى البلد " : بعد تكريم الرئيس له خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي، أن هذا التكريم يعكس إجلال الرئيس وتقديره لأهل القرآن ولن أنساه ما دمت حيا.  

وحول الحوار الذي دار بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي،  قال الطاروطي انه تحدث للرئيس، وقال له:  خطواتك تاج على رأسي، فرد عليه الرئيس قائلا:  كلنا بنحبك ياشيخ عبد الفتاح والقرآن الكريم يكرم صاحبه.

وأكمل الطاروطي حديثه للرئيس: " فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل "، فرد الرئيس عليه قائلا:  اللهم ارزقنا الصبر والعزيمة.

وقال الطاروطي، إن الرئيس دعا له بالشفاء العاجل بما ألم به بعد الحادث الأليم الذي تعرض له.

ومن جانبها، قالت د. وفاء عبد السلام الوعظة بوزارة الأوقاف المصرية، عقب تكريمها اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أتوجه بخالص الشكر و التقدير  للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تكريمه لنا اليوم في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف كما اشكر الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف الذي لعب دورا هاما ورئيسي  لوصولي لمنصه التكريم بداية من التوجيه والتشجيع وتبنيه لفكرة الواعظات في العمل الدعوي .

وأضافت وفاء عبد السلام في تصريحات خاصه لـ " صدى البلد " عقب تكريم الرئيس لها اليوم ، أن هذا التكريم ليس تكريما شخصيا لها فقط إنماء هو تكريم للمرأة المصرية بصفة عامة والواعظات بصفة خاصة،  وهو امتداد لدعم الرئيس لفكرة الواعظات،لافته الى الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى المرأة المصرية اهتماما في كل المجالات.

وأوضحت وفاء عبد السلام ، أن تكريمي اليوم وسام على صدري هو امتداد لما الدولة المصرية للمرأة.

وأكدت وفاء ان بهذا التكريم وضع الرئيس على عاتقنا كواعظات مهمه ليست بالقليلة، وستكون دافعا لنا جميعا كواعظات في المجال الدعوي وهذا ان دل فانما يعكس ثقة الدولة في قدرات المرأة والواعظات بصفه خاصة.

بينما قال الشيخ الدكتور محمد حسن عبد العظيم إمام و خطيب بوزارة الأوقاف، إن  تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له اليوم إنما هو يأتي تكليلا لمجهوده الدعوي طوال الفترة الماضية، خاصة و أن هذا التكريم يأتي في يوم جميل وهو ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم،  والذي فيه تتولد كل الخيرات.

وأضاف عبد العظيم لـ " صدى البلد " ان هذا التكريم سيظل وسام على صدري طوال حياتي وهذا الفضل يرجع إلى الله عز وجل.

وأوضح انه بعد هذا التكريم أقول للرئيس عبد الفتاح السيسي أشكرك باسمي وباسم زملائي من الأئمة، على اهتمامك بالأئمه وأهل القرآن، ونشكرك على ما أحدثته من تغير وتطوير في العمل الدعوي وفي الناحية الاجتماعية، وهذا من فضل الله تعالى علينا أن رزقنا الله برئيس يهتم بالعمل الدعوي وأهل القرآن.

ومن جانبه قال الدكتور صابر عبد الدايم العميد الأسبق بكليه اللغة العربية جامعة الأزهر بالزقازيق، ان تكريم  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم يأتي بعد مشوار طويل من العمل الشاق والمجهود في خدمة العملية التعليمية في الجامعة، و في البحث العلمي والتدريس للطلاب.

وأضاف عبد الدايم في تصريح خاص لـ" صدى البلد " ان هذا التكريم وسام على صدري وفوق رأسي من الدوله التي قدمناها لأبنائنا من الطلاب المنظومة العلمية، لافتا أن هذا التكريم يشعرني بالعزة والفخر والانتماء إلى مصرنا الحبيبه وهذا ان دل فإنما يدل على تقدير مصر ورئيسها للعلماء وأصحاب الرسائل.

وأقول لزملائي في الجامعات المصرية وأبنائنا الطلاب بصفة عامة، لكل مجتهد نصيب وأن الإخلاص في العمل والتفاني فيه وحبه أساس هو التفوق والوصول الى منصات  التكريم، وأقول ان حب العمل والإخلاص والتفاني فيه هو أفضل وسيلة للتقدم والرقي

وأنصح الجميع بعدم اعتبار العمل مجرد مصدر للرزق ولكن يجب أن تحب عملك وتخلص فيه حتى تجني ثمار ما قدمت.

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