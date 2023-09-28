الطاروطي: الرئيس السيسي هو زعيم إنسان.. ويتصف بحنان الأب|فيديو

تحدث الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، أحد المكرمين من الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية المولد النبوي، عن سعادته بتكريم الرئيس له، قائلا: "الحب الذي لمسته من الجميع أسعدني، التكريم في القلوب أكبر و أعظم من أي وسام ، لأن الإنسان مهما يكرم و لم يحصل على حب في قلوب الناس ، لم يحصل على أي شئ"

الطاروطي:مدير مكتب الرئيس السيسي قالي اطمئن الرئيس هينزلك

وأضاف "الطاروطي"، خلال اتصال هاتفي عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي هو زعيم إنسان، ويتصف بحنان الأب، وبساطة المواطن المصري،مؤكداً أن الرئيس السيسي يأخذ بأيدينا ليرى العالم انجازاتنا".

وأشار الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، إلى أنه أجرى عملية جراحية في قدمه، قائلاً:"مدير مكتب الرئيس السيسي قالي اطمئن الرئيس هينزلك، قولت له كتير عليا هذا الأمر، وأنا أقل من أن الرئيس ينزلي، قالي الرئيس بيحبك وهينزلك".

وأعرب الشيخ عبدالفتاح الطاروطي عن سعادته وتقديره لموقف الرئيس السيسي له، قائلا: "تكريم الرئيس السيسي أكبر من أي وسام حصلت عليه"