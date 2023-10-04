السيسي: الجيش المصري كسر حاجز الخوف وهدم الثقة وفرق القوة في 6 أكتوبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الجيش المصري استطاع كسر حاجز الخوف وهدم الثقة وفرق القوة الضخم جداً لما لدينا وما لديهم في حرب أكتوبر المجيد 1973.

وأضاف "السيسي" خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، أن الجسر الجوي الأمريكي خلال حرب أكتوبر كان ينزل دبابات M60 في مطار العريش، وكانت الدبابات عاملة 80 كيلو و 100 كيلو.

وتابع الرئيس السيسي، أن الجسر الجوي الأمريكي قام بتعويض الطيران الإسرائيلي الذي تم تدميرها في حرب أكتوبر، وهذه الطائرات كانت من طراز فانتوم، موضحاً أن الجيش المصري تمكن بالفكر والتخطيط والتدريب والعزيمة والروح المعنوية بتحقيق النصر.

الجيش المصري حقق النصر بالإرادة

وأشار الرئيس السيسي إلي أن الجيش المصري حقق النصر بالإرادة رغم أن موازين القوى العالمية لم تكن في صالحه.