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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: الجيش المصري كسر حاجز الخوف وهدم الثقة وفرق القوة في 6 أكتوبر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الجيش المصري استطاع كسر حاجز الخوف وهدم الثقة وفرق القوة الضخم جداً لما لدينا وما لديهم في حرب أكتوبر المجيد 1973.

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الرئيس السيسي: ماتحقق من 67 حتى انتصار أكتوبر كان بمثابة قفزة كبيرة

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الرئيس السيسي يطالب الحاضرين باحتفالية نصر أكتوبر بالوقوف احتراما لأبطال الحرب

 

وأضاف "السيسي" خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، أن الجسر الجوي الأمريكي خلال حرب أكتوبر كان ينزل دبابات M60 في مطار العريش، وكانت الدبابات عاملة 80 كيلو و 100 كيلو.

 

وتابع الرئيس السيسي، أن الجسر الجوي الأمريكي قام بتعويض الطيران الإسرائيلي الذي تم تدميرها في حرب أكتوبر، وهذه الطائرات كانت من طراز فانتوم، موضحاً أن الجيش المصري تمكن بالفكر والتخطيط والتدريب والعزيمة والروح المعنوية بتحقيق النصر.

الجيش المصري حقق النصر بالإرادة

وأشار الرئيس السيسي إلي أن الجيش المصري حقق النصر بالإرادة رغم أن موازين القوى العالمية لم تكن في صالحه.

الجيش خلال حرب آكتوبر القوى العالمية الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الجسر الجوي احتفالية نصر أكتوبر انتصارات أكتوبر الجيش المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي

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الرئيس السيسي يطالب الحاضرين باحتفالية نصر أكتوبر بالوقوف احتراما لأبطال الحرب

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