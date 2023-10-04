الرئيس السيسي: ماتحقق من 67 حتى انتصار أكتوبر كان بمثابة قفزة كبيرة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر عملت على بناء قدراتها لإستكمال مهمتها، واستعادة أرضها، وهو ما تحقق في إنتصار أكتوبر 1973.

وقال عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ٥٠ لنصر حرب أكتوبر المجيدة: “لو عشت الحالة من 67 لـ 73 هتعرف أن مصر مش انتصرت هي قفزت، لأنه عندما يكون هناك طرفين متساويين، فأن الحالة المعنوية للمنتصر تختلف عن المنهزم”.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القوى العربية بعد نكسة 67 كانت منهزمة، لافتا إلى أنه حدث تدمير كامل للقدرات العسكرية للجيش المصري.

بناء الجيش

وأشار الرئيس السيسي إلى أن موشيه ديان وزير الدفاع الإسرائيلي في هذا الوقت، أكد أن مصر تحتاج 50 سنة لبناء الجيش.