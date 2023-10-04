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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في احتفال اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر| إسعاد يونس : عايزة أوجّه رسالة

اسعاد يونس
اسعاد يونس

حرصت الفنانة إسعاد يونس على حضور الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التى أقيمت اليوم ضمن احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.

 وقالت الفنانة إسعاد يونس اللى بنعيشه انهاردة من احتفالات نصر أكتوبر  مستمرة للأبد ، ثم استرجعت ذكرياتها قائلة:  إنها مازالت تتذكر وقت سماعها  للبيان العسكرى الذى قلب الدنيا ورج مصر كلها.

معلقة: أنا كنت فى الوقت ده مرمطون الإذاعة وكل الغرف كان فيها الناس بتشتغل وكان هناك زخم كبير فى الشغل فى اللحظة دى لأنهم كانوا منتظرين حلم الانتصار الجيش والشعب زى العاشق والمعشوق فاستحالة إنهم يصدقوا إن فيه يأس ممكن يحصل".

واختتمت إسعاد يونس حديثها ، معلقة: عايزة أوجه رسالة وهى أن الجيل الجديد محتاج يشوف تفاصيل النصر الذى بنعيشها منذ سنوات طويلة ، وهتفضل مستمرة 

 

الندوة التثقيفية للقوات المسلحة:

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الندوة التثقيفية الـ 38 للقوات المسلحة اليوم وهى احتفالا بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

و تشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة أفلام تسجيلية وعروض فنية وغنائية وتكريم لأسر الشهداء.

 

وفي سياق متصل، زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح أمس الثلاثاء، بزيارة قبري الزعيمين الراحلين جمال عبد الناصر، ومحمد أنور السادات، والنصب التذكاري للجندي المجهول؛ بمناسبة الذكرى الـ50 على انتصارات أكتوبر المجيدة.

 

وقد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي الايام الماضية عن ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة، والتي حددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام إجرائها خارج مصر في أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل، وفي الداخل في أيام 10 و11 و12 من الشهر ذاته، قائلًا: إن كان يا رب في غيري أولى بها مني فوفقه وإذا كنت أولى بها فيا رب وفقني ويسر لي، ويا رب أكون أولى بها.. وأعدكم أن تكون امتدادًا لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها.

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