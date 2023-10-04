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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان جينز.. غادة عبدالرازق تخطف أنظار متابعيها عبر إنستجرام بهذه الإطلالة|شاهد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، جمهورها  صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام ”.

 

وظهرت غادة عبد الرازق بإطلالة جذابة مرتدية فستانًا جينز مجسمًا باللون الأزرق ونسقت معه جاكت باللون الأحمر، مما حازت علي إعجاب متابعيها
 

غادة عبد الرازق - مسلسل حدث بالفعل

وتشارك غادة عبد الرازق في مسلسل حدث بالفعل، الذي يتضمن 101 قصة حقيقية، تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية،وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية؛ ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

مسلسل «حدث بالفعل» تأليف د. فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي في أول تجربة تليفزيونية له، والمسلسل ينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى.
 

ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابينبهاوأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

وتظهر غادة عبد الرازق، ضمن أحداث العمل، في دور مريضة نفسية وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها غادةعبدالرازق، مريضة نفسيًا، حيث شاركت في عدد من المسلسلات من قبل وجسدت فيها مشاكل وعُقد نفسية، وهناك 4 أعمالبارزة لها في هذا السياق، ربما أشهرها «حكاية حياة»، الذي عُرض في 2013، بالموسم الرمضاني، وحقق حينهانجاحًاكبيرًا.

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