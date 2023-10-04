أتلتيكو مدريد يفوز على فينورد في دوري أبطال أوروبا

فاز أتلتيكو مدريد الإسباني على ضيفه فينورد الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم فينورد في الدقيقة السابعة بهدف سجله ماريو هيرموسو لاعب أتلتيكو مدريد بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يدرك ألفارو موراتا التعادل للفريق المضيف في الدقيقة 12.

وفي الدقيقة 34، عاد فينورد للتقدم مجددا عن طريق ديفيد هانكو، غير أن أنطوان جريزمان أدرك التعادل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

الهدف الثاني ل أتلتيكو

وعاد موراتا ليضيف الهدف الثاني له والثالث لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 47.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن فينورد صاحب المركز الثاني، في انتظار نتيجة مباراة سيلتك الاسكتلندي وضيفه لاتسيو الإيطالي ضمن منافسات المجموعة ذاتها، والتي تقام في وقت لاحق