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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الغرب ينزلق إلى الجحيم .. جنرال أمريكي يوبخ زيلينسكي بعد إخفاقات كارثية

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تحول من "أمير إلى وضيع" في غضون بضعة أشهر فقط.

وحسب صحيفة “أميركان كونسرفاتيف”، قال ماكجريجور: "لقد تحول زيلينسكي من أمير إلى وضيع في غضون أشهر قليلة.. الأسلحة الغربية في أيدي جنود أوكرانيين مجندين غير مدربين وسيئي القيادة لم تحسن الوضع في كييف. لقد سئم الجنود الأوكرانيون من الموت، ومشاعرهم لها ما يبررها".

وأضاف أنه “على خلفية إخفاقات زيلينسكي، بدأت الدول الغربية في البحث عن طريقة للخروج من الصراع في أوكرانيا”.

وتابع ماكجريجور: "بفضل وسائل الإعلام الغربية، وعد زيلينسكي وأنصاره السياسيين في الناتو بالجبال، لكنهم حصلوا على الثقوب الدودية”.

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وأضاف: “بدأت الذخيرة والمعدات والدعم الداخلي لأوكرانيا في واشنطن وحلفائها... وهكذا، فإن الغرب الجماعي ينزلق إلى الجحيم الذي خلقناه بأنفسنا مستمر”.

الرئيس الأوكراني زيلينسكي أوكرانيا الغرب

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