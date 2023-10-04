زيلينسكي يُلّمح بحصول أوكرانيا على أنظمة دفاع جوي جديدة قبل الشتاء

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تبذل كل ما بوسعها للحصول على المزيد من أنظمة الدفاع الجوي قبل فصل الشتاء.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن كييف تفعل "كل شيء" للتأكد من حصول أوكرانيا التي مزقتها الحرب على المزيد من أنظمة الدفاع الجوي في الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف زيلينسكي: "نبذل قصارى جهدنا لتزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي قبل الشتاء". “والآن نحن ننتظر قرارات معينة من شركائنا بالمناسبة”.

وكان زيلينسكي قال إن الجيش الأوكراني ليس لديه ما يكفي من الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي للقيام بهجوم مضاد.

وأضاف زيلينسكي لقناة “سكاي تي جي 24”، أنه “من المهم للغاية عدم فقدان النشاط في ساحة المعركة في الشتاء، الأمر الذي سيشكل تحديًا للجيش والسكان".

زيلينسكي هجومنا المضاد مستمر

وقال الرئيس الأوكراني: “هجومنا المضاد مستمر، وخطوة بخطوة نبذل كل ما في وسعنا لصد العدو”.